El fuerte viento provoca desprendimientos de árboles en Trujillo y obliga a cerrar parques e instalaciones municipales

El Ayuntamiento eleva a alerta roja el nivel de emergencia por rachas que pueden superar los 130 kilómetros por hora y recomienda no salir de casa salvo extrema necesidad

Uno de los árboles afectados por el temporal en la Avenida de Monfragüe de Trujillo

Uno de los árboles afectados por el temporal en la Avenida de Monfragüe de Trujillo / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Las fuertes rachas de viento registradas en la mañana de este martes han provocado desprendimientos de árboles en distintos puntos de Trujillo, coincidiendo con la activación de la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos. El Ayuntamiento de la localidad emitía anoche un comunicado de madrugada, informando del cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y espacios culturales, incluyendo los monmumentos turísticos de la ciudad, ante el empeoramiento de la situación.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, la alerta roja por vientos muy fuertes, con rachas que pueden superar los 130 kilómetros por hora, entraba en vigor a partir de las 10:00 horas de hoy, día 28, tras mantenerse activa hasta ese momento la alerta naranja. Las zonas afectadas son la Meseta cacereña, así como las comarcas de Villuercas y Montánchez, con viento de componente sureste, rolando a este. A las 09:42h la alarma de protección civil ha sonado en los dispositivos móviles alertando de la situación.

Mensaje de alertas enviado a las 09:42h de este miércoles

Mensaje de alertas enviado a las 09:42h de este miércoles / ALEJANDRO CANCHO

En Trujillo, los efectos del temporal ya se han dejado notar. Uno de los puntos más afectados ha sido la residencia de mayores El Conquistador, donde han caído alrededor de siete árboles, además del desprendimiento de ramas de gran tamaño procedentes de algunos árboles centenarios del recinto.

Uno de los árboles caídos en la residencia de mayores El Conquistador

Uno de los árboles caídos en la residencia de mayores El Conquistador / CEDIDA

Asimismo, en una zona de aparcamiento de la avenida de Monfragüe, un árbol ha caído invadiendo parte del acerado, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos, que han procedido a su retirada para garantizar la seguridad. En otros puntos de la ciudad, se han desplazado contendores de residuos y árboles por el medio de la calle.

Un árbol junto a un contenedor de residuos desplazados por el temporal en Trujillo

Un árbol junto a un contenedor de residuos desplazados por el temporal en Trujillo / ROSA MATEOS

Desde el Ayuntamiento se insiste en la recomendación de no salir de casa salvo en casos de extrema necesidad, así como en extremar las precauciones si es imprescindible desplazarse, evitando zonas arboladas, cornisas y elementos susceptibles de desprendimiento, mientras permanezca activa la alerta roja.

