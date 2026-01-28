Malpartida de Cáceres registra uno de sus mejores datos de población en 13 años con 4.069 habitantes en 2025

El municipio de Malpartida de Cáceres ha incrementado su población en 42 habitantes durante el pasado año 2025, y actualmente alcanza los 4.069 habitantes. El empadronamiento de 157 personas, frente a los 96 que se han dado de baja logran para localidad uno de sus mejores registros en los últimos 13 años, en los que ha mantenido una tendencia de descenso.

Aún se mantiene como proyecto de futuro la construcción de nuevas viviendas en el municipio, una problemática en la que el Ayuntamiento de Malpartida continúa trabajando desde hace años. Pero hoy desde el gobierno local celebran el haber conseguido contribuir a frenar el despoblamiento rural y aumentar la población de estas zonas. Este era el objetivo principal de la campaña ‘Vive en Malpartida’ iniciada el pasado año.

‘Vive en Malpartida’

La iniciativa nacía con la finalidad de impulsar acciones que atraigan, consoliden y aumenten la población, a la vez que dinamizar sectores productivos como la construcción, servicios o el comercio. En su primera fase se realizaron encuestas con el fin de conocer los intereses y preferencias a la hora de elegir un municipio, y de esta manera adaptar las siguientes fases del plan a la demanda existente. El estudio concluyó con el registro de 1001 respuestas, con las que se comprobó que el 70,33 % de encuestados estaba interesado en cambiar de residencia.

Ahora, con el inicio de la segunda fase, se contempla el desarrollo de parcelas municipales, el impulso en la construcción de viviendas por parte de promotoras públicas y privadas y la creación de un banco de viviendas. Además, se prevé la incorporación de la Oficina de Despoblamiento. Esta novedad se presenta con una función de acompañamiento para los interesados en comprar o alquilar viviendas, agilizando y supervisando los trámites urbanísticos de las empresas.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, expresaba su satisfacción ante los frutos que ya está dando la campaña ‘Vive en Malpartida’. Gracias a ella nuevos vecinos empiezan a incorporarse a una localidad que ofrece grandes oportunidades, desde su cercanía a la capital hasta una vida caracterizada por “la seguridad y tranquilidad de un pueblo”.