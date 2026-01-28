Monfragüe impulsa el turismo sostenible: nace la Asociación para la Gestión Turística de la Reserva de la Biosfera

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe cuenta desde este martes con una nueva herramienta de gobernanza turística tras la constitución oficial de la Asociación para la Gestión Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe – Destino Monfragüe, un ente creado con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, ordenado y alineado con los valores del territorio.

El acto de firma de los estatutos y la celebración de la Asamblea Constituyente se ha celebrado en el Hotel Palacio Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, y ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, acompañada por el alcalde anfitrión, Raúl Barrado, así como por representantes municipales, asociaciones y empresas del ámbito de la Reserva.

Durante su intervención, Gutiérrez subrayó que la creación de esta asociación «no es un mero trámite administrativo, sino la expresión de una voluntad compartida de trabajar de forma conjunta, responsable y planificada para la gestión turística de un espacio tan valioso como Monfragüe». En este sentido, destacó que se trata de «un proyecto que nace desde el territorio y para el territorio».

Cooperación

La vicepresidenta puso en valor la composición diversa del nuevo ente, integrado por administraciones locales, asociaciones y empresas privadas, lo que lo convierte en «un modelo de gobernanza compartida que permite avanzar con mayor coherencia, más capacidad de acción y un impacto positivo real en el territorio». Asimismo, señaló que desde la Diputación de Cáceres se valora especialmente este tipo de iniciativas «basadas en la cooperación, la planificación y una gestión turística que equilibra la conservación del patrimonio con el bienestar de quienes viven en la Reserva».

Imagen del acto constituyente. / Diputación de Cáceres

La constitución de la Asociación para la Gestión Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Grand Tour Territorios UNESCO', impulsado por la Diputación de Cáceres. Este plan contempla la creación de estructuras de coordinación en los tres territorios UNESCO de la provincia: Tajo-Tejo Internacional, Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, con el fin de reforzar la colaboración público-privada, consensuar líneas estratégicas y favorecer nuevos proyectos y productos turísticos sostenibles.

Once ayuntamientos

La nueva asociación está integrada por 11 ayuntamientos del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe: Casas de Miravete, Deleitosa, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Saucedilla, Serradilla, Torrejón el Rubio y Toril, a la espera de la incorporación de Casatejada.

Además, hay que sumar a entidades de desarrollo local y asociaciones empresariales como la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), la Asociación Empresarial de Monfragüe (EMDEMO) y la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura (ATURNEX), así como empresas turísticas del territorio.

«Monfragüe no es solo un referente natural, es un espacio habitado, con identidad, actividad económica y una comunidad que quiere ser protagonista de su propio desarrollo», afirmó la vicepresidenta, quien felicitó a los socios fundadores y les deseó «una trayectoria larga y fructífera en beneficio del territorio y de sus gentes».

Con este acto se abre una nueva etapa de cooperación y trabajo conjunto para consolidar Monfragüe como un destino turístico sostenible, con identidad propia y gestionado desde el consenso y la corresponsabilidad.