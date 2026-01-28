La música barroca vuelve a sonar en San Martín con Atrium Musicae

La iglesia de San Martín de Tours de Trujillo acogerá este jueves, 29 de enero, a las 17:00 horas, un concierto del ciclo Atrium Musicae, que llega por primera vez a la ciudad con una propuesta centrada en la música barroca vocal y espiritual del Seicento.

El recital, titulado Esperar, sentir, morir…, estará protagonizado por la soprano extremeña María Espada, una de las voces más reconocidas del repertorio barroco, acompañada por el archilaúd de Manuel Minguillón. El programa establece un diálogo entre Italia y España a través de obras de Monteverdi, Grandi, Merula, Mazzocchi y Juan Hidalgo, maestro de la corte de Felipe IV.

La cita se celebrará en un enclave de gran valor patrimonial y acústico, presidido por el órgano histórico de San Martín de Tours, construido en el siglo XVIII por el organero Antonio de la Rea y Galarza. Concebido para la música sacra y la liturgia, el instrumento forma parte esencial de la identidad musical del templo y refuerza la conexión del concierto con el espacio original para el que fue creado este repertorio.

Aunque el órgano no interviene directamente en el programa, su presencia subraya el carácter espiritual del recital y convierte la iglesia de San Martín en un marco privilegiado para la música antigua. La propuesta ofrece un recorrido emocional entre el recogimiento y la exaltación, situando la voz como vehículo de expresión, fe y emoción.

Noticias relacionadas

El concierto cuenta con la colaboración de la Parroquia de San Martín de Tours de Trujillo y se enmarca en la programación de Atrium Musicae, dedicada a acercar la música histórica a espacios monumentales de Extremadura.