La Policía Local de Trujillo vuelve a patrullar gracias a un coche prestado

La Policía Local de Trujillo dispone desde el pasado 13 de enero, de un vehículo para realizar labores de patrulla tras haber permanecido sin coche operativo desde el 31 de diciembre, cuando el vehículo se paró en la Plaza Mayor por un problema del motor. La solución ha llegado en forma de un Nissan Pathfinder cedido por la Academia de Seguridad Pública.

El vehículo, de carácter provisional, permanecerá en servicio hasta la llegada del nuevo coche que el Ayuntamiento prevé incorporar mediante un contrato de renting, actualmente en tramitación, según fuentes policiales. En paralelo, ya se ha licitado el procedimiento para reparar el vehículo averiado, que presenta un problema mecánico. Durante las dos semanas sin coche patrulla, los agentes se vieron obligados a reorganizar el servicio con medios muy limitados, llegando incluso a utilizar sus vehículos particulares para poder desempeñar sus funciones.

Por otra parte, según ha podido conocer El Periódico, la motocicleta de la Policía Local ya dispone de seguro en vigor, aunque está pendiente de pasar la ITV, requisito necesario para su incorporación efectiva al servicio, tras varios meses parada.

Además, hoy está prevista una reunión entre la alcaldesa de Trujillo y las tres centrales sindicales —UGT, CSIF y CCOO—, en la que se abordarán entre otros temas, la cobertura de varias vacantes pendientes en la plantilla, concretamente la plaza de subinspector y dos plazas de oficial, con el objetivo de analizar posibles soluciones para reforzar el cuerpo.

La situación de los medios materiales y humanos de la Policía Local de la ciudad, vuelve así al centro del debate municipal, a la espera de medidas definitivas que garanticen un servicio acorde a las necesidades de la ciudad.