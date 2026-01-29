Suceso
Los bomberos de Jarandilla excarcelan a un herido en un accidente en la EX-203
El suceso ocurrió sobre las 16:15 de la tarde en el kilómetro 79 de la vía que une Plasencia y Madrigal
Efectivos del SEPEI intervinieron en la tarde de este jueves, en torno a las 16:15 horas, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-203, en el punto kilométrico 79, cerca de Madrigal de la Vera, tras la salida de vía de un turismo.
Como consecuencia del siniestro, una persona resultó herida y quedó atrapada en el interior del vehículo, siendo necesaria la actuación de una dotación del Parque del SEPEI de Jarandilla de la Vera, que realizó las labores de excarcelación con material especializado.
El herido fue atendido por los servicios sanitarios desplazados y trasladado al Centro de Salud de Navalmoral de la Mata, mientras que las fuerzas de seguridad se encargaron de regular el tráfico y asegurar la zona.. Las causas del accidente están siendo investigadas.
