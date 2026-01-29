Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Jarandilla excarcelan a un herido en un accidente en la EX-203

El suceso ocurrió sobre las 16:15 de la tarde en el kilómetro 79 de la vía que une Plasencia y Madrigal

Estado en el que ha quedado el vehículo siniestrado.

Estado en el que ha quedado el vehículo siniestrado. / Diputación de Cáceres

Efectivos del SEPEI intervinieron en la tarde de este jueves, en torno a las 16:15 horas, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-203, en el punto kilométrico 79, cerca de Madrigal de la Vera, tras la salida de vía de un turismo.

Dotaciones de bomberos en el lugar del siniestro

Dotaciones de bomberos en el lugar del siniestro / Diputación de Cáceres

Como consecuencia del siniestro, una persona resultó herida y quedó atrapada en el interior del vehículo, siendo necesaria la actuación de una dotación del Parque del SEPEI de Jarandilla de la Vera, que realizó las labores de excarcelación con material especializado.

El herido fue atendido por los servicios sanitarios desplazados y trasladado al Centro de Salud de Navalmoral de la Mata, mientras que las fuerzas de seguridad se encargaron de regular el tráfico y asegurar la zona.. Las causas del accidente están siendo investigadas.

Un bombero en las tareas de rescate

Un bombero en las tareas de rescate / Diputación de Cáceres

Los bomberos de Jarandilla excarcelan a un herido en un accidente en la EX-203

Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana

El Gato con Jotas llega a pueblos de La Raya de la mano de la Diputación de Cáceres

La provincia de Cáceres contará con 26 nuevos hidrantes para la lucha contra incendios: la Diputación destina 250.000 euros

Brozas se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca 'Kristin'

