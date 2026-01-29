El Club Petanca Trujillo celebra su Día del Socio como arranque de la temporada 2026
La jornada de convivencia reunió a cerca de 60 socios y sirvió para iniciar la planificación deportiva del nuevo curso.
El Club Petanca Trujillo celebró este fin de semana su Día del Socio, una jornada de convivencia que marca tradicionalmente el pistoletazo de salida a la temporada deportiva 2026. El encuentro reunió a jugadores federados y no federados, así como a socios llegados desde distintos puntos de España, en una cita clave para reforzar la cohesión del club y comenzar a planificar los próximos compromisos deportivos.
A la jornada asistieron socios procedentes de Trujillo, Madrid, Salamanca, Toledo, Ávila, Mérida, Riolobos y Cáceres, reflejando el carácter abierto y consolidado del club, que cuenta actualmente con cerca de 60 socios, de los cuales tres cuartas partes son jugadores federados.
El encuentro sirvió también para iniciar la preparación del primer campeonato federado valedero para el Campeonato de España, que será el individual del próximo domingo en Mirandilla. A lo largo de la temporada, el club afrontará además competiciones de tripletas, su liga local —que se disputa habitualmente los viernes— y numerosos campeonatos en los que participa activamente.
Durante la jornada, celebrada en las pistas de Los Patos, los asistentes compartieron un auténtico día de campo, con migas, comida popular y actividades recreativas como futbolín, dardos y rana. Pese al frío, la convivencia se desarrolló sin lluvia y con un gran ambiente, prolongándose desde la tarde hasta bien entrada la madrugada. La competición de petanca comenzó tras la comida y se disputaron varias jornadas hasta el anochecer.
De cara a los próximos meses, el Club Petanca Trujillo ya tiene varios torneos programados, entre ellos el Día de la Piedad Nocturno, previsto para el 27 de junio, el XII aniversario del club, que se celebrará en noviembre, y el torneo solidario contra el cáncer, enmarcado en su labor social. Además, las pistas de Los Patos acogerán distintas fases previas de los campeonatos de Extremadura.
Entre los proyectos del club destaca también la puesta en marcha de una escuela gratuita de petanca, con el objetivo de atraer a gente joven y asegurar el relevo generacional.
Desde el Club Petanca Trujillo agradecieron la difusión del evento y el respaldo recibido, subrayando la importancia de esta jornada como cita fundamental de convivencia, deporte y planificación para una temporada que se presenta intensa y llena de actividad.
