Borrasca Kristin en la provincia
El colegio y Los Pinares de Garrovillas de Alconétar, altamente afectados por el temporal: un paisaje "arrasado" y clases suspendidas
Además de los daños en el colegio y el paraje natural, la borrasca Kristin ha afectado a garajes, casas de campo y la señalización de Garrovillas de Alconétar, que sufrió cortes de cobertura
La borrasca Kristin, que está azotando la provincia de Cáceres tanto por lluvia como por nieve o viento, ha ocasionado varios estragos en numerosas localidades de la región. En la mañana del miércoles se llegó a activar la alerta roja.
Municipios como Arroyo de la Luz o Valdefuentes son solo un ejemplo de algunos lugares que se vieron afectados. A la lista se suma Garrovillas de Alconétar, donde no se presenta como novedad la caída de árboles, pero sí los daños que ha sufrido el colegio.
En el CEIP Nuestra Señora de Altagracia no habrá clase el jueves por la seguridad de los niños. La alcaldesa del municipio, Elisabeth Martín, cuenta todos los estragos del centro educativo. «El patio ha quedado afectado porque han caído árboles encima del vallado, rompiéndolo. Ya hay trabajos de limpieza y retirada de estos».
El propio edificio también se ha visto afectado. «Parte de la cornisa de la entrada se ha desprendido, hay tejas por el suelo». Aprovechando la suspensión de clases del jueves, se avanzará en los trabajos de reconstrucción, aunque los alumnos coincidirán con ellos. «Nuestra idea es que vuelvan el viernes. Al interior no ha afectado así que esperamos que para entonces se pueda dar clase, aunque tengan que coincidir con algunos trabajos», afirma.
Paraje de pinos altamente afectado
El pueblo entero ha vivido los efectos de la borrasca. Ha afectado a garajes o casas de campo cercanas a la localidad. «Toda la señalización está en el suelo», añade la regidora. Incluso el cartel con las letras de Garrovillas ha volado en parte, así como partes de alguna fachada.
La cobertura no volvió hasta la tarde del miércoles, un panorama que se ha vivido también en otros muchos municipios.
Por otro lado, ha quedado prácticamente «arrasado» el paraje Los Pinares, declarado zona ZEPA y uno de los espacios protegidos integrados en la Comarca Tajo-Salor-Almonte. Allí, más de 50 pinos han quedado caídos, muchos de ellos centenarios. Una devastación en una zona protegida, con más de 50.000 hectáreas, que supone una gran pérdida para Garrovillas de Alconétar.
