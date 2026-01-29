Denuncia educativa
Sin conserje y con goteras: el colegio Orden de Santiago de Montánchez pide ayuda
A la falta de conserje y los problemas estructurales, se suma el deterioro del CRA Orden de Santiago, que requiere una intervención de la Junta de Extremadura para garantizar un entorno seguro
¿Te imaginas tener que concentrarte en un espacio lleno de desperfectos? Esta es la situación que desde hace tiempo viven en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Orden de Santiago, situado en el municipio de Montánchez. Allí, el sonido de las goteras en los días lluviosos y el mal estado de los techos, donde abundan las humedades, son algunos de los aspectos más característicos de sus aulas.
Por el momento, han sobrevivido a la situación con multitud de barreños que ocupan cada rincón libre con el objetivo de evitar que las clases se inunden. Pero esta realidad se ha convertido en algo imposible de sostener.
Reclaman una solución inmediata
El buen estado de los centros escolares es algo esencial para el buen desarrollo educativo de los estudiantes. Además, la situación en la que se encuentran las aulas es algo clave para que los docentes puedan realizar sus claves con normalidad.
Al deplorable estado en el que se encuentran muchas zonas del edificio, se suma el hecho de que la plaza de conserje lleva un tiempo sin ser cubierta. Con ello aumenta más si puede la condición de abandono en la que se encuentra el centro educativo. Piden a la Junta de Extremadura y demás administraciones pertinentes que se hagan cargo de los desperfectos con la mayor brevedad posible.
