Deleitosa arranca 'ConCiencia en Igualdad' para romper estereotipos de género en la ciencia

El municipio de Deleitosa, situado en la provincia de Cáceres, se suma hoy a la lucha por la igualdad con su proyecto ‘ConCiencia en Igualdad’. La iniciativa nace de la colaboración del AMPA ‘Escuelas Graduadas Santísimo Cristo del Desamparo’ de Deleitosa con el Centro Rural Agrupado (CRA) Las Villuercas, el Ayuntamiento y la oficina de igualdad y violencia de género de la Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara.

El objetivo principal es que la campaña sirva como impulso para que las jóvenes de la comarca se animen a estudiar carreras a menudo relacionadas con los hombres. Para alcanzarlo se han establecido ocho actividades, que se realizarán entre los meses de febrero y mayo.

Las actividades

El día 6 de febrero los alumnos de Infantil y los tres primeros ciclos de Primaria del centro educativo CRA Las ViIlluercas asistirán a un taller enfocado en la igualdad de género. En él conocerán diferentes profesiones con la idea central de romper los estereotipos desde edades tempranas. Por otra parte, los alumnos de los tres últimos grados de Primaria conocerán a mujeres de la historia. Con ello se busca ofrecer a los jóvenes referentes femeninos reales en profesiones altamente masculinizadas, motivando su vocación.

Los días 12 y 20 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se organizarán encuentros en el aula con mujeres procedentes de disciplinas donde la representación femenina sigue siendo minoritaria. Sus profesiones forman parte del ámbito Stem (science (ciencia), technology (tecnología), engineering (ingeniería) and mathematics (matemáticas)), que son las materias que fomenta la iniciativa.

Finalmente, el día 15 de abril, los alumnos participarán en una dinámica sobre robótica y programación. La actividad se centrará en su aplicación en profesiones de servicio como la Guardia Civil, los Bomberos y los Agentes Forestales.

Además, se establecen tres actividades fuera del horario escolar en las que podrán participar todos los jóvenes del pueblo de Deleitosa y sus municipios colindantes. Estas se llevarán a cabo los días 13 de marzo, con un taller intergeneracional en el que se buscará fomentar el interés por las Stem desde el entorno familiar. Los 20 y 27 de marzo, 17 y 24 de abril, y 8 y 15 de mayo se realizarán talleres en los que los más jóvenes tendrán la oportunidad de formar parte de diferentes áreas de la ciencia a través de mini proyectos. Por último, el 10 de abril se presentará el cuentacuentos ‘Érase una vez una niña que soñó con la ciencia’. Todos ellos se realizarán en la biblioteca local de Deleitosa.

Desde las asociaciones organizadoras animan a todos los jóvenes a participar en el proyecto, destacando la importancia de fomentar la igualdad de género desde edades tempranas. Su finalidad no es otra que lograr que el día de mañana las jóvenes tengan no solo las mismas oportunidades de trabajo, sino que además no tengan ningún tipo de timidez a la hora de elegir la profesión a la que quien dedicarse.