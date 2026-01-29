Campaña de arbolado 2026
La Diputación de Cáceres entrega árboles y arbustos a 147 municipios de la provincia para embellecer sus espacios públicos
La campaña incluye un total de 29 especies de árboles, arbustos, setos y aromáticas, entre las que se encuentran magnolias y laureles, se distribuirán en los municipios cacereños gracias a la campaña de arbolado
La campaña de arbolado 2026 ya se ha iniciado en los 147 municipios de la provincia de Cáceres que participan este año. El pasado lunes 26 de enero, desde el Vivero Provincial, ubicado en la Finca Haza de la Concepción, se comenzó la distribución de manos de Angélica García, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería. El objetivo de la campaña es contribuir a que los municipios implicados puedan embellecer sus calles, plazas y espacios públicos.
Para ello, se había establecido la cesión de un total de 23.000 unidades de 29 especies de árboles, arbustos, setos y aromáticas, aunque finalmente las peticiones han ascendido a 32.00 unidades. “Eso significa el éxito y las garantías que da la planta de la Diputación de Cáceres a nuestros ayuntamientos”, declaró García durante la entrega.
La campaña engloba una variedad de 15 especies de árboles, entre las que destacan magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, 8 especies de arbustos, tales como lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, y 6 especies de setos y aromáticas (ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo).
Futuras campañas
La adjudicación se continuará realizando a lo largo de esta semana y la siguiente. Por otra parte, ya se han iniciado los trabajos en torno a la campaña anual de primavera y, una vez finalizada la actividad actual, se podrá en marcha.
Además, la diputada ha adelantado que en las próximas semanas se hará llegar a los ayuntamientos de los distintos municipios la Guía de árboles y arbustos del Vivero Provincial de la Diputación de Cáceres. Esta ha sido elaborada por la Institución Provincial, y recoge información detallada sobre técnicas de plantación, mantenimiento o fichas técnicas sobre las especies disponibles, entre otros.
