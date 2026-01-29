La diputación de Cáceres impulsa la instalación de contadores digitales en 29 pueblos

Un total de 29 municipios de la provincia de Cáceres cuentan ya con alguno de los 25.750 contadores digitales que el Consorcio MásMedio de la Diputación Provincial de Cáceres ha instalado creando así la Red Provincial LoRa, una red que permite contar con información clave para tener un consumo de agua inteligente y responsables. Estos equipos, tal como ha explicado el técnico responsable de la red del consorcio, Miguel Ángel Mahíllo, permitirán controlar, de manera eficiente y en tiempo real, los consumos, las averías internas y otras incidencias del parque de contadores, a la vez que harán que el Consorcio MásMedio cuente con los datos necesarios para reducir fugas y afecciones sobre los servicios e instalaciones. Así, con un presupuesto de 160.000 euros, con este proyecto “conseguiremos la digitalización integral del ciclo del agua, la monitorización, la detección de fugas, la telelectura de los consumos por parte de los ciudadanos, y contamos con una red que podremos integrar en proyectos futuros, con la monitorización mediante diferentes sensores de distintos servicios de la Diputación de Cáceres”, ha añadido Mahíllo.

Los municipios incluidos en este proyecto son 29 y suman 22.000 habitantes: Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, Herrera de Alcántara, Herreruela, Holguera, Hoyos, La Granja, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acím, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso. Esta renovación del parque de contadores forma parte del Proyecto AQUA-CERES Digitalización del Ciclo Integral del Agua de la Provincia de Cáceres, proyecto beneficiario de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.