El Gato con Jotas llega a pueblos de La Raya de la mano de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha celebrado en la mañana de este jueves la primera sesión plenaria del 2026, donde ha aprobado por unanimidad varios puntos. Uno de ellos ha sido la destinación de 140.000 euros para la conservación y rehabilitación de la piscina municipal de Riolobos, en la comarca del Valle del Alagón.

Así lo confirmó Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación, en una rueda de prensa previa al pleno. Allí dio más detalles sobre otros puntos a tratar, como la ampliación de hidrantes, la rehabilitación de la finca Haza de la Concepción y más temas.

180.000 euros irán destinados a subvenciones nominativas a favor de asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades para gastos corrientes, donde entra «un proyecto innovador, novedoso, de investigación»: '¡Canta puebru! Canta'. Este lo coordina Sergio Gómez, conocido por ser el cantante de El Gato con Jotas.

Se van a destinar 60.500 euros a este proyecto «intergeneracional y reivindicativo de la música folclórica de la provincia de Cáceres, con especial hincapié en La Raya, por su influencia transfronteriza».

Carolina Yuste y El Gato con Jotas juntos en Guadalupe / El Periódico

Aquí, se realizarán «talleres donde van a converger nuevas generaciones con las más longevas para poner en valor y transmitir el acervo cultural». «Es un trabajo también de investigación, de recopilar e investigar el folclore de la provincia de Cáceres para que no se pierda, unas grabaciones en formato digital de alta calidad, que nos van a garantizar recopilar ese acervo cultural y material a través de la música y de un folclore que en gran parte se está olvidando».

Para ello, se contará con «personas que tienen ese conocimiento más profundo de la transmisión cultural y folclórica de la provincia», lo cual hará de este «un proyecto muy interesante, con lo que se pretende crear una base de archivos a nivel provincial de cara a la recuperación de ese folclore de la provincia».

Más inversiones

Por otro lado, la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón recibirá 19.560,50 euros para la exposición Human Bodies, 20.000 para la asociación cultural Badila y su muestra de cine y cultura La Vera o 15.000 para la Asociación 'Mi vuelo así' para hacer pedagogía y acompañamiento en la prevención del abuso sexual infantil en el ámbito familiar, «un tema muy delicado y de gran importancia».

En el capítulo de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones, obras y otros gastos corrientes, se ha aprobado una partida de 149.959,40 euros para los municipios de Valverde de la Vera (adquisición bienes inventariables), Ruanes (actuaciones en víapública y edificios municipales), Ahigal (renovación de redes de abastecimiento), Berzocana (redes de abastecimiento), Coria (adquisición bienes inventariblesvehículo de protección civil), Casares de Hurdes (reparación de muro), Pasarón de la Vera (actuaciones en vía pública), Plasenzuela (inversiones en edificios municipales – teatro centro cultual), y Madrigalejo (celebración Jueves de Comadres).

Además, se aprobó la adhesión de Aldeanueva de la Vera, Plasenzuela, Santa Marta de Magasca, Villamesías y Cabezabellosa al modelo de convenio interadministrativo para la delegación de competencias en materia de disciplina urbanística por parte de entidades locales de la provincia.