Brozas se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca 'Kristin'

Brozas ha sido uno de los municipios de la provincia de Cáceres más afectados por la borrasca Kristin. El temporal azotó la localidad con rachas de viento de hasta 150 km/h, una realidad que ha dejado a Brozas con una difícil situación. Con en otros muchos pueblos de la región, la caída de árboles y tejas han sido los principales causantes de los estragos. “Ha sido una barrida bastante considerable”, explicaba Mila Hurtado, alcaldesa del municipio.

Entre las zonas más afectadas se sitúan el cementerio local, el campo de fútbol y el parque infantil, pero también se han registrado daños en paseo de los Santos y la plaza de toros, además de en casas de cultura, bibliotecas, auditorios.

Esta situación afecta de forma directa al desarrollo de la vida diaria de los vecinos del pueblo. Muchos se han encontrado con los caminos de acceso a sus explotaciones ganaderas obstruidos por árboles caídos. Además, otros, como el dueño del hotel local o el restaurante El Vaqueril, han detectado grandes daños en sus negocios.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha recorrido las calles de Brozas esta mañana junto a la alcaldesa de la localidad, y la corporación municipal. En la visita ha conocido las zonas más afectadas del pueblo y expresa la "absoluta disposición de la Junta de Extremadura" ante cualquier ayuda que necesite el municipio.

En la localidad hoy se centran en realizar una valoración real de la situación para conocer la magnitud de los daños provocados por la borrasca, pero ya se plantean declarar Brozas como zona catastrófica. Por el momento, piden mucha precaución a los vecinos cuando salgan a la calle. Hacen especial hincapié en no acercarse a las aceras para evitar los accidentes por algún desprendimiento.

Además, solicitan ayuda a las administraciones para disponer de todos los efectivos necesarios. La única meta del pueblo es solucionar lo antes posibles los daños detectados y recuperar su normalidad.