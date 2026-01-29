Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana

El municipio de Abertura, situado en la provincia de Cáceres, amanecía este jueves con una triste noticia. María Melero, quien frecuentaba habitualmente el pueblo, fallecía en la noche de este miércoles en Punta Cana. Ocurría a sus 44 años, durante sus vacaciones en República Dominicana, donde había viajado con su pareja para disfrutar de unos días libres.

Ambos pasaban un día de playa cuando las corrientes marinas empezaron a adentrarlos cada vez con mayor velocidad. Una vez consiguieron sacarlos del agua, los efectivos sanitarios iniciaron los procesos de reanimación. La pareja de la joven despertaba unos instantes después, pero María no pudo ser rescatada a tiempo.

Según publica el medio El Nuevo Norte, la española perdió la vida "por inmersión" en la playa de Cabarete, en las inmediaciones de Emboca, próximo a Camino del Sol. Las circunstancias del suceso continúan siendo investigadas, indica el mismo medio.

Vida familiar "muy dura"

En su pueblo natal recibían la noticia del desafortunado incidente con el corazón sobrecogido. La familia de la joven, también natural del municipio, ha tenido “una vida muy dura” cuentan. Al fallecimiento de otra hija y la superación de más de un cáncer se suma ahora este triste suceso.

Desde el Ayuntamiento de Abertura han trasladado sus condolencias a la familia y les ofrecen todo su apoyo ante cualquier ayuda que puedan necesitar.

“Aunque sigo las publicaciones que comparte su madre junto a ella en redes curiosamente la recuerdo cuando tenía 17 años”, comenta Olga Muñoz, alcaldesa del municipio. Y es que allí siempre la recordarán con “su sonrisa y sus gafas de adolescente” corriendo por las calles del pueblo durante las vacaciones de verano.