Suceso
Un muerto en un accidente de tráfico en la N-521 a la altura de Valencia de Alcántara
El siniestro se ha producido pasadas las 20.00 horas de este jueves
Una persona ha fallecido en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico cerca de Valencia de Alcántara. Pasadas las 20:00 horas, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido un aviso alertando de un siniestro vial ocurrido en la carretera N-521, en el punto kilométrico 144, dentro del término municipal de la localidad cacereña.
El accidente ha consistido en una salida de vía de un turismo, en cuyo interior se encontraba una única persona, según ha informado la Guardia Civil.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado servicios sanitarios, efectivos del parque de bomberos, así como una patrulla de Seguridad Ciudadana y una Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.
A su llegada, los servicios médicos solo han podido certificar el fallecimiento del ocupante del vehículo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.
