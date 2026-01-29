Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Un muerto en un accidente de tráfico en la N-521 a la altura de Valencia de Alcántara

El siniestro se ha producido pasadas las 20.00 horas de este jueves

112 de Extremadura

112 de Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Una persona ha fallecido en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico cerca de Valencia de Alcántara. Pasadas las 20:00 horas, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido un aviso alertando de un siniestro vial ocurrido en la carretera N-521, en el punto kilométrico 144, dentro del término municipal de la localidad cacereña.

El accidente ha consistido en una salida de vía de un turismo, en cuyo interior se encontraba una única persona, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado servicios sanitarios, efectivos del parque de bomberos, así como una patrulla de Seguridad Ciudadana y una Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.

Noticias relacionadas y más

A su llegada, los servicios médicos solo han podido certificar el fallecimiento del ocupante del vehículo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  3. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  4. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  5. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  6. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  7. Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
  8. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte

Un muerto en un accidente de tráfico en la N-521 a la altura de Valencia de Alcántara

Un muerto en un accidente de tráfico en la N-521 a la altura de Valencia de Alcántara

Los bomberos de Jarandilla excarcelan a un herido en un accidente en la EX-203

Los bomberos de Jarandilla excarcelan a un herido en un accidente en la EX-203

Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana

Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana

El Gato con Jotas llega a pueblos de La Raya de la mano de la Diputación de Cáceres

El Gato con Jotas llega a pueblos de La Raya de la mano de la Diputación de Cáceres

La provincia de Cáceres contará con 26 nuevos hidrantes para la lucha contra incendios: la Diputación destina 250.000 euros

La provincia de Cáceres contará con 26 nuevos hidrantes para la lucha contra incendios: la Diputación destina 250.000 euros

Brozas se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca 'Kristin'

Brozas se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca 'Kristin'

Valdefuentes solicita la declaración de 'zona catastrófica' por las consecuencias de la borrasca Kristin

Deleitosa arranca 'ConCiencia en Igualdad' para romper estereotipos de género en la ciencia

Deleitosa arranca 'ConCiencia en Igualdad' para romper estereotipos de género en la ciencia
Tracking Pixel Contents