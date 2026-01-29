Los órganos históricos de Cáceres: un tesoro musical que impulsa el turismo en la provincia

La provincia de Cáceres conserva un valioso conjunto de instrumentos históricos que, más allá de su función musical, se han convertido en elementos clave para la identidad cultural y la atracción turística de varios municipios. Junto al órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar, declarado Bien de Interés Cultural, otros órganos históricos repartidos por la provincia han atraído a intérpretes de prestigio internacional y han dado lugar a festivales y ciclos de música antigua que dinamizan el territorio.

Otros instrumentos históricos en la provincia

Uno de los ejemplos más destacados es el órgano de la Catedral Nueva de Plasencia, un instrumento barroco del siglo XVIII que ha sido restaurado en varias fases y que se utiliza de forma habitual en conciertos y celebraciones litúrgicas. Su presencia ha convertido a la catedral en una parada habitual para intérpretes especializados en música barroca.

También sobresale el órgano histórico de la iglesia de Santa María la Mayor de Brozas, datado entre los siglos XVII y XVIII. Este instrumento ha sido protagonista de ciclos de música sacra y conciertos vinculados a la actividad cultural de la localidad, especialmente en verano.

Artistas y repertorios interpretados

Estos instrumentos han sido tocados por organistas de reconocido prestigio. En Plasencia han actuado intérpretes especializados en música barroca europea, con programas centrados en obras de Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude o autores españoles del siglo XVIII.

El órgano de Brozas ha acogido recitales de música ibérica antigua, con interpretaciones de compositores como Francisco Correa de Arauxo o Juan Cabanilles, repertorios especialmente adecuados para la sonoridad de estos instrumentos históricos.

En Garrovillas de Alconétar, además de la participación de figuras como Montserrat Torrent o Francesco Cera, el instrumento ha sido utilizado para la interpretación de música renacentista, un repertorio poco habitual en Europa y que refuerza su singularidad dentro del panorama musical.

Un reclamo turístico para los municipios

La presencia de estos instrumentos ha tenido un impacto directo en el turismo cultural de los pueblos que los albergan. Festivales como Atrium Musicae o ciclos locales de música antigua han atraído a visitantes interesados en el patrimonio histórico y musical, generando actividad económica y visibilidad para municipios pequeños.

En el caso de Garrovillas de Alconétar, el órgano se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del municipio, complementando su conjunto histórico-artístico y su oferta patrimonial.

Conservación y mantenimiento

El buen estado de estos instrumentos se ha garantizado gracias a restauraciones especializadas, como la realizada en Garrovillas de Alconétar a finales del siglo XX con financiación pública, y a labores periódicas de mantenimiento. Estas tareas incluyen revisiones técnicas, control de la humedad y el uso regular del instrumento, considerado fundamental para su conservación.

De hecho, desde las asociaciones del municipio proyectan una futura campaña que tiene como objetivo la recuperación de otro órgano histórico. Este se encuentra en la parroquia de San Pedro, y lleva en desuso desde hace aproximadamente 100 años. “Nadie recuerda haberlo escuchado con música litúrgica o de concierto”, explica José Julián Barriga, directivo de la Asociación ‘Domingo Marcos Durán’. La finalidad de esta iniciativa es mantener dos órganos del pueblo en uso, aumentando con ello la atracción turística y cultural de Garrovillas de Alconétar.

Con ello se demuestra que las asociaciones culturales locales, las diócesis y las administraciones públicas han jugado un papel clave en la preservación de este patrimonio, apostando por un modelo que combina conservación, uso musical y difusión cultural.