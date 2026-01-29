La provincia de Cáceres contará con 26 nuevos hidrantes para la lucha contra incendios: la Diputación destina 250.000 euros

26 nuevos hidrantes va a instalar la Diputación Provincial de Cáceres tras ser aprobado por unanimidad en pleno ordinario. El de este jueves ha sido el primero del 2026, donde se ha dado el visto bueno a la financiación de diversos proyectos.

Uno de ellos, y quizás el más importante, es el de la ampliación de la red de hidrantes de la provincia de Cáceres. El Sepei, tras un estudio y valoración de los hidrantes de la provincia, dio aviso de que eran insuficientes en algunos municipios en los que podía ser necesario en caso de incendio de dimensiones considerables y que necesitara grandes cantidades de agua.

Esther Gutiérrez, en la rueda de prensa previa al pleno. / Jorge Valiente

Así, en el ejercicio 2025, se puso en marcha la primera fase actuando en 31 municipios en las denominadas zonas 1 y 2 y con un importe de 250.000 euros. Ha sido ahora cuando, recién entrados en el 2026, se ha aprobado la instalación de estos en la denominada como zona 3.

En esta segunda fase, se ha aprobado la dotación de otros 250.000 euros para instalar 26 nuevos hidrantes, alcanzando los 57 totales. Lo ha confirmado en una rueda de prensa previa la portavoz y vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez.

«Este año vamos a cubrir la segunda fase con una inversión de 250.000 euros más para instalar 26 hidrantes en la tercera zona. Va a haber unos 25 kilómetros de distancia de un hidrante a otro para una buena cobertura provincial. Lo que pretendemos es fortalecer esta red de hidrantes de los municipios para mejorar la carga de los vehículos contra incendios con aparatos hidráulicos que estén conectados a la red de abastecimiento», explicó.

Precisamente al Sepei quiso agradecer en el pleno Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación, y en nombre de los dos grupos políticos de la asamblea, por su trabajo realizado durante el fuerte temporal que ha vivido la provincia fruto de la borrasca Kristin.

Miguel Ángel Morales, en la sesión plenaria. / Pablo Parra

«Es justo y necesario que se reconozca la labor de un grupo de trabajadores públicos de la Diputación que están a disposición de los municipios y de los ciudadanos de nuestra provincia y me hago eco del sentir de los dos grupos políticos», señaló.

¿Qué es un hidrante?

Los hidrantes sirven como fuente de agua para rellenar las cisternas de los camiones bomberos, lo que permite una operación «más prolongada y efectiva en la lucha contra incendios».

En áreas urbanas, estos dispositivos forman parte de la red de agua pública y son accesibles para los bomberos, lo que facilita la lucha contra el fuego en cualquier lugar de la ciudad.

Un hidrante. / Diputación de Cáceres

La colocación de estos dispositivos es esencial en la extinción tanto en edificios como espacios púbicos. Estas bocas permiten a los bomberos obtener la cantidad necesaria para apagar las llamas y, en algunos casos, para llenar las cisternas de los camiones de bomberos. «Los hidrantes son un componente esencial de las instalaciones contra incendios, permitiendo a los bomberos acceder a un suministro de agua rápido y eficiente para atacar el fuego».

Finca Haza de la Concepción

Otro de los puntos aprobados en la sesión fue la financiación de 480.000 euros, dentro del Programa de rehabilitación y reparaciones, para la rehabilitación de la finca Haza de la Concepción.

Así es el palacete de la finca Haza de la Concepción. / Carlos Gil

Perteneciente a la Diputación de Cáceres, y situada a 11 kilómetros de Malpartida de Plasencia, la inversión va destinada a la ampliación del aparcamiento en la zona del palacio, la automatización de puertas, la inversión en naves y la densificación de terrenos.

Por otro lado, en el Plan extraordinario para atender situaciones puntuales no incluidas en planes provinciales, se han aprobado 145.045,52 euros para actuaciones de conservación y rehabilitación de la piscina municipal de Riolobos.

El Gato con Jotas volverá a trabajar de la mano de la diputación gracias a '¡Canta puebru! Canta', proyecto promovido por Sergio Gómez, su cantante. En este sentido, se van a destinar 180.000 euros a favor de asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades para gastos corrientes.

También se trató la revocación de las tasas de basura de Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Guijo de Granadilla, Jaraíz de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera y Tejeda de Tiétar.

La sesión finalizó con el deseo de Morales para que la Diputación de Cáceres mantenga en este año 2026 el talante de diálogo y de cooperación entre los grupos políticos, tal y como se ha venido trabajando en los ejercicios anteriores, «porque lo que importa son los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de la provincia, por encima de los intereses políticos».

También realizó un llamamiento a todos los grupos políticos de que «lo importante es Extremadura y ojalá el clima de la Diputación Provincial también se vea en la Asamblea de Extremadura», concluyó.