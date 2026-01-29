Borrasca en la provincia
El temporal causa daños en Cedillo: el techo de la Sociedad de Cazadores, entre lo más afectado
Vecinos y trabajadores municipales de Cedillo colaboraron para retirar obstáculos y solucionar los problemas causados por la borrasca, que también afectó a la comunicación
La localidad de Cedillo, de solo 453 habitantes, se vio afectada por la borrasca Kristin que ha causado daños materiales a lo largo y ancho de la provincia de Cáceres. Allí han tenido muchos problemas con la cobertura, incluso horas después de darse por finalizada la alerta roja por viento que decretó Protección Civil por la mañana.
«El viento ha decidido entrar por aquí, por el oeste, y lo cierto es que ha causado bastantes estragos», comenta el alcalde del municipio, Antonio González. Desde Cedillo llegan imágenes bastante fuertes que reflejan cómo han quedado algunos edificios a consecuencia del temporal.
«Se han visto afectados sobre todo techos o tejados de cocheras o naves, nada demasiado grave». A él lo que más le preocupaba era la caída de árboles en la carretera, algo que sucedió por la mañana. «Un árbol cayó sobre la carretera, pero en seguida ya había personal del Ayuntamiento retirándolo». Fueron los propios cedilleros los que colaboraron para retirar el obstáculo, o al menos lo suficiente como para dejar abierto un carril.
Aunque luego llegaron los refuerzos, los propios trabajadores municipales, a base de motosierra, adelantaron el trabajo.
Sociedad de Cazadores
Especialmente dura ha sido las consecuencias del temporal con la nave de la Sociedad de Cazadores de Cedillo, cuyo techo se vino abajo y ha dejado un panorama desolador. Y es algo que duele porque, tal y como explica el alcalde, «hace año y medio invertimos mucho dinero ahí para dejarlo impecable».
«Lo consideramos un lugar bastante importante por la cantidad de cazadores que hay en el pueblo», explica. Ahora, «el viento ha decidido destruirlo», pero «tendremos que volver a construirlo».
Fuera de esos dos puntos, parece que la situación ya está bastante mejor controlada. «Lo urgente ya está solucionado, y además por nosotros». Básicamente, «si no afecta a personas, no lo consideramos urgente. Los daños materiales ya los iremos solucionando poco a poco, pero lo importante son las personas», señala.
De todas maneras, el pueblo buscará levantarse y ayudar, dentro de lo posible, a aquellos que hayan visto sus cocheras o naves afectadas. «Vamos a intentar que la Junta indemnice de alguna manera a aquellos afectados que lo necesiten», finaliza el edil.
Cedillo, que se encuentra muy próximo a la frontera con Portugal, vive además problemas con la cobertura, que va y viene, y dificulta mucho la comunicación. Un aspecto que también han vivido en otros muchos municipios, que, poco a poco, van volviendo a la normalidad.
