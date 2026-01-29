Valdefuentes solicita la declaración de 'zona catastrófica' por las consecuencias de la borrasca Kristin

Han pasado ya más de 24 horas desde la alerta roja por los fuertes vientos que trajo la borrasca Kristin, y poco a poco las localidades cacereñas tratan de volver a la normalidad dentro de lo que cabe. Tanto Cáceres ciudad, como localidades de sus alrededores como Arroyo de la Luz o Garrovillas de Alconétar, se vieron bastante afectados. Cedillo, en la parte occidental, o Valdefuentes y toda la zona de Villuercas en la oriental también sufrieron estragos.

Esta última localidad, Valdefuentes, ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres una petición para declarar el pueblo, de poco más de 1.000 habitantes, como 'zona catastrófica'. Allí, tejados volaron o cubiertas y cañerías se vieron afectadas. Los contenedores no resistieron a la fuerza de la naturaleza y llegaron a golpear a algunos vehículos.

«Las fuertes rachas de viento sufridas han alterado sustancialmente el funcionamiento de nuestra comunidad causando daños materiales que este Ayuntamiento ya ha comenzado a evaluar provisionalmente a través de la oportuna declaración responsable de los vecinos afectados», reza el texto.

El Ayuntamiento aclara que se lo comunica a la Administración Estatal porque entiende que «resulta más rápido y eficaz» y de esta forma «se origine una respuesta más global ante las necesidades de los Vecinos afectados en sus viviendas y propiedades».

«Asimismo, la referida declaración solicitada permitirá una pronta vuelta a la normalidad de la localidad y al restablecimiento de los daños ocasionados, entendiendo que esa Administración planteará en su requerimiento al Gobierno de la Nación que por éste se aprueben todas las opciones de medidas de reparación que permite la ley antes mencionada».

¿Qué supondría?

En caso de aprobarse, ¿qué supondría? Según lo contemplado en la Ley 17/2015 esta declaración da derecho a otorgar ayudas por daños materiales y personales. No obstante, estas no tienen carácter indemnizatorio. Los daños materiales tienen que ser «ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado». Pueden ser compatibles con indemnizaciones y otras ayudas, aunque su suma no puede superar el valor del daño.

Los beneficiarios de estas serán aquellas personas que hayan sufrido daños en sus viviendas y producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, si fuera el caso. También tienen derecho a compensaciones económicas los Ayuntamientos afectados y los particulares que hayan colaborado en las tareas de limpieza o de desescombro.