Somos Cáceres denuncia el atasco en la Concejalía de Urbanismo de Trujillo y exige soluciones urgentes
La formación denuncia la paralización en la concesión de licencias y acusa al gobierno municipal del PP de falta de gestión en un área clave para el desarrollo de la ciudad
El Comité Local de Somos Cáceres ha reclamado una solución inmediata al bloqueo que, a su juicio, sufre la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Trujillo, denunciando la paralización en la concesión de licencias y en la gestión del área.
La formación política sostiene que el gobierno municipal del Partido Popular mantiene la concejalía en una situación de abandono, lo que estaría provocando una grave parálisis en el desarrollo urbanístico del municipio, especialmente en la construcción y rehabilitación de viviendas.
Desde Somos Cáceres exigen medidas urgentes para agilizar los trámites administrativos y dotar al área de mayor capacidad y agilidad gestora, al tiempo que critican la gestión del concejal responsable.
El comité local subraya que el urbanismo es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico y sostenible de Trujillo.
