El programa de ciberseguridad de la Diputación de Cáceres, un "éxito" tras formar a más de 1.300 personas

El programa provincial de ciberseguridad finaliza siendo un "éxito absoluto", según la Diputación de Cáceres. El proyecto se inicia en diciembre de 2024, con el objetivo de ofrecer formación especializada en el ámbito de la seguridad en internet a aquellos más vulnerables a sufrir ataques en la red. Aunque la educación estaba abierta a la población en general, se dirigía principalmente a grupos más vulnerables como personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y autónomos.

Programa provincial de ciberseguridad en Mirabel. / Cedida a El Periódico

La iniciativa nace con la firma de un convenio de colaboración entre la institución provincial y la Guardia Civil cuya finalidad era reducir la vulnerabilidad frente a una tipología delictiva en constante crecimiento. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres incidía en la necesidad de poner a disposición de las instituciones la instrucción necesaria para evitar este tipo de estafas, ya que se trata de “un peligro real” que está a la orden del día.

La importancia del proyecto

En un solo año se registraron más de 1.500 ciberdelitos, lo que refuerza la importancia de acercar este tipo de actuaciones preventivas a quienes que tienen "menos capacidad y necesitan esta experiencia y estos consejos para evitar ser estafados”, tal y como explicaba Rafael Roldán, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Programa provincial de ciberseguridad en Cañamero. / Cedida a El Periódico

Las clases han estado a cargo del equipo de la Guardia civil. En palabras de Morales, es la institución idónea para impartir la formación “por la credibilidad que tiene entre la población y por la preparación de sus especialistas, con pleno conocimiento en estos temas”.

En las clases impartidas se ha enseñado a los participantes a prevenir estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing y suplantación de identidad, entre otros ciberdelitos.

Desde la organización destacan que no solo se han superado el número de actividades previstas, sino que ha sido un proyecto muy bien acogido por la población. Más de 1.300 personas de 60 municipios de la provincia de Cáceres han participado en el programa.

El balance final del programa confirma, según Miguel Ángel Morales, que la colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil “constituye un modelo eficaz de cooperación institucional”. Con ello se logra reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, a la vez que reafirman su “compromiso con la seguridad, la igualdad de acceso a la formación y la lucha contra la ciberdelincuencia en todos los municipios de la provincia”.