El convento de San Francisco, en Arroyo de la Luz, a un paso de ser Bien de Interés Cultural

El convento de San Francisco está a un paso de convertirse en otro de los monumentos de la provincia de Cáceres que ostentan la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC). La edificación se encuentra en la localidad de Arroyo de la Luz y, aunque la fecha en que se inició su construcción no está clara, su fundación se sitúa en torno al año 1574.

Hoy, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes han iniciado el proceso administrativo para el reconocimiento y protección de este elemento del patrimonio cultural extremeño.

La historia del convento

La construcción del monumento se llevó a cabo gracias a las limosnas de particulares, entre los que destacan los Herrera, poderosa familia de la época, y los Condes de Benavente, señores de la villa. Una vez finalizada la obra, estos la donaron a la Orden de los Hermanos Menores Descalzos, una comunidad integrada por sacerdotes, legos, coristas, donados y arrieros. No fue hasta finales del siglo XVI cuando la congregación se trasladó al edificio, debido a dificultades económicas, pero desde su llegada se convirtieron en un punto de referencia en la zona. El lugar actuó como zona de acogida y enfermería los viandantes y pobres de la localidad.

Con la llegada del siglo XIX el convento fue exclaustrado y pasó a ser utilizado como almazara (molino de aceite). Durante esta etapa gran parte de las instalaciones sufrieron un gran deterioro debido al abandono del edificio. En esta época el monumento quedó reducido a un elemento de menor importancia en Arroyo de la Luz, pero entre 2001 y 2003 captó la atención de la Junta de Extremadura. Durante esta época se realizó una importante obra de rehabilitación en el edificio con el objetivo de destinarlo a centro cultural para actos públicos. En el año 2019 se inició la segunda fase de la restauración del edificio, la cual se extendió hasta finales de 2023.

Estructuralmente, se divide entre la iglesia y las dependencias conventuales, donde el elemento que mayormente destaca a la vista es su escueta decoración. El edificio, además, representa el prototipo de convento recoleto, a los que suma algunos elementos góticos como el claustro, y barrocos, entre los que destacan la capilla. Por lo que sin duda es una apuesta clara para los amantes de la historia y el arte.

Ahora el municipio de Arroyo de la Luz sueña con una nueva etapa en la que se reconozca el valor del monumento y sean cada vez más los turistas que se animen a recorrer sus instalaciones llenas de historia.