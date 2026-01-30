Las Mestas vuelve a latir: un bebé tras 16 años y un pueblo en pie

En Las Mestas, una alquería de la comarca cacereña de Las Hurdes que en invierno ronda el medio centenar de habitantes, un nacimiento no es solo una buena noticia familiar: es un acontecimiento colectivo. La llegada de Kira Esperanza, la primera bebé nacida en el pueblo en 16 años, ha alterado la rutina diaria y ha devuelto al primer plano una pregunta que allí se vive con urgencia silenciosa: qué hace falta para que una familia pueda quedarse.

«Es toda una alegría porque no hay niños», resume su padre, Óscar Marcos. Cuenta que la pequeña «apenas llora» y que el pueblo se volcó desde el primer momento. La celebración incluyó repique de campanas, a petición del párroco Carlos, y una cadena de gestos cotidianos que explican mejor que cualquier dato el impacto del nacimiento: vecinas que se acercan a felicitar, regalos improvisados y una vigilancia cariñosa que convierte a la alquería en una red de cuidados permanente.

Tres nuevos vecinos

El efecto va más allá de lo simbólico. Con Kira, Las Mestas suma también a sus dos hermanas, Mel, de cuatro años, y Lanna, de trece, además de la llegada al pueblo de su madre, Rosiane Magallaes, de origen brasileño. En términos estrictamente demográficos, no es solo una bebé: son nuevos vecinos y un horizonte que llevaba años sin actualizarse.

Pero ese horizonte se sostiene en decisiones muy concretas. «Por favor, que no quiten el transporte escolar», pide Óscar, señalando la educación como la condición básica para que la vida familiar sea viable, ya sea hacia Caminomorisco o hacia Nuñomoral.

La hija mayor ya ha estado yendo al colegio en Nuñomoral, a unos 18 kilómetros, y la organización diaria depende de ese servicio. En un territorio disperso, la continuidad del transporte escolar es la pieza que sostiene el resto: sin ella, el esfuerzo se traslada a las familias y la permanencia se vuelve frágil.

Hasta que la pequeña alcance edad escolar, la familia asume que su educación será «la que le den todos sus vecinos», una forma de decir que el pueblo ejerce de segunda familia. El verdadero punto de inflexión llegará cuando toque escolarizar, desplazarse a diario y encajar horarios. Ahí se jugará el futuro de una historia que hoy es ilusionante.

Desde el ámbito municipal, el nacimiento también se ha leído como un hito. El teniente de alcalde de Las Mestas, Ramón Roncero, lo ha calificado como «una gran noticia» y ha avanzado que llevará al próximo pleno la propuesta de una ayuda económica para la familia, un cheque bebé de entre 300 y 400 euros para gastos básicos como pañales.

También ha anunciado que se ha empezado a proyectar un parque infantil: una inversión modesta en presupuesto, pero contundente en mensaje. Si hay un lugar para jugar, hay una intención de continuidad.

En el municipio de Ladrillar, al que pertenecen alquerías como Riomalo de Arriba, Cabezo y Las Mestas, el último nacimiento se había producido en 2021. Por eso, el caso de Kira se interpreta como algo más que una anécdota local: es un pequeño acontecimiento municipal.

Esperanza

El impacto económico no llega por milagro, pero sí por acumulación. Un bebé implica consumo básico, desplazamientos a servicios comarcales, visitas y actividad cotidiana. Y, sobre todo, implica algo que en los pueblos pequeños pesa más que cualquier estadística: justificar que existan servicios y que no se recorten.

Más que hablar de un 'boom', en Las Mestas se habla de sostener: de que el transporte escolar tenga sentido, de que un parque no sea un gesto vacío, de que una familia encuentre razones para quedarse. Óscar y Rosi, además, ya tienen cita para formalizar su situación con el objetivo de que la niña pueda obtener «la doble nacionalidad, española y brasileña».

Kira Esperanza nació el pasado 25 de enero. Su segundo nombre es un homenaje familiar a Esperanza, la abuela materna, esposa de Anastasio Marcos Domínguez, el Tío Picho, figura emblemática ligada a la tradición apicultora de la zona.

Pero, más allá del gesto íntimo, el nombre ha acabado funcionando como metáfora pública: en Las Mestas, un nacimiento ha sido una noticia, sí, pero también un pequeño plan de futuro en marcha. Toda una esperanza.