Memoria Histórica
Miguel Ángel Morales visita el mausoleo de las víctimas de la Mina Terría en Valencia de Alcántara: "Nunca debemos olvidar la historia"
La Diputación Provincial de Cáceres, con su presidente a la cabeza, ha recordado a las 49 personas asesinadas y arrojadas a la Mina Terría, destacando el trabajo por la memoria histórica
El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado esta mañana en la ofrenda floral en reconocimiento de las víctimas de la Mina Terría, en Valencia de Alcántara. Un sencillo y emotivo acto en el que han estado presentes, además, el Jefe de Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial, Fernando Ayala; el alcalde de la localidad, Alberto Piris y el nieto de Amado Viera e hijo de Conchita Viera, Manolo Martínez-Estellez.
«Yo creo que nunca debemos olvidar la historia y debemos tener siempre en la memoria a las víctimas inocentes que fueron asesinadas como a Amado Viera, a Vital, y a todas las 49 personas que fueron asesinadas y arrojadas a la mina Terría», ha dicho Morales.
Llamamiento a la paz
Asimismo, el presidente de la Institución Provincial ha hecho un llamamiento a que las administraciones públicas fomenten y contribuyan a la cultura de paz y democrática, a la promoción de los derechos humanos y a la defensa de la dignidad de las víctimas y su memoria.
En esa línea ha recordado el trabajo que la Diputación Provincial realiza a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, una labor ingente e intensa por dar a conocer qué pasó y dar voz a las víctimas y sus familias, con acciones y actividades de diversa índole dirigidas a toda la sociedad, en general, pero con un objetivo prioritario de llegar a la comunidad educativa de los centros de educación secundaria de la provincia de Cáceres.
