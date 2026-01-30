Servicio cerrado
Quejas en Cuacos de Yuste por el cierre de la oficina de turismo
El alcalde de Cuacos de Yuste justifica el cierre de la oficina de turismo por la saturación de puntos turísticos y prioridades económicas en el municipio
La apertura de la oficina de turismo del municipio de Cuacos de Yuste, en la provincia de Cáceres, estaba programada para 2023. Sin embargo, esta acción nunca llegó a producirse.
Se presentaba como una de las iniciativas enmarcadas en las convocatorias de ayudas del grupo de acción local Adicover. Además, el municipio recibió una subvención en 2022 por parte de la Diputación de Cáceres precisamente para el equipamiento y mobiliario del local.
Un proyecto sin finalizar
Sin embargo, a día de hoy la oficina sigue cerrada, según denuncian desde Somos Cáceres. Este hecho supone un freno para el turismo del pueblo. Según explican desde el partido “imposibilita que se puedan ofrecer servicios a los visitantes que acuden para ver el patrimonio histórico y cultural de Cuacos de Yuste”.
José María Hernández, alcalde del municipio descarta su reapertura, debido a que Cuacos de Yuste está “saturada de puntos dedicados al turismo”. Entre ellos, destaca una empresa particular dedicada al ámbito turístico, situada justo al lado del local de la propia oficina de turismo municipal. Además, indica que disponen de un punto de información abierto de manera permanente.
Por otra parte, explica que la decisión se debe a que en el municipio encuentran “otras prioridades a las que destinar el dinero”.
