Sandra María Bernal, alcaldesa de Monroy: “Las Purificás no se representan, se viven”

El próximo lunes 2 de febrero el municipio de Monroy, en la provincia de Cáceres, vuelve a sentir la emoción de las Purificás. Esta ceremonia folklórica, con más de dos siglos de antigüedad, se celebra anualmente como parte de la fiesta de las Candelas, en honor a la Virgen del Rosario.

Los preparativos de la fiesta comienzan con la elección de las purificás por parte de la mayordoma de la cofradía de la Virgen del Rosario. Las cuatro jóvenes seleccionadas serán quienes canten a la Virgen durante la ceremonia. Durante tres meses las elegidas prepararán sus voces en diversos ensayos, mientras el pueblo se prepara para recibir este emotivo momento.

Un día muy emotivo

En torno a las doce comienza la ceremonia en torno a la iglesia de Santa Catalina. Allí, varias jóvenes vestidas con traje típico sacan en procesión a la Virgen del Rosario. Lo hacen acompañada por varias autoridades que portan verlas encendidas, previamente bendecidas por el sacerdote.

Tras la procesión la festividad continúa con la misa, que comienza con las purificás pidiendo permiso a Dios desde la cancela para acceder a la iglesia. Una vez dentro se dirigen hacia la Virgen, a la que cantan las coplas tradicionales que conmemoran la presentación de Jesús en el templo. En total el repertorio se compone de 25 coplas, dirigidas por una de las cuatro purificás que toca la pandereta de forma continua durante los cantos.

La ceremonia finaliza con la suelta de las palomas que dos de las jóvenes portan en un cesto, y la presentación ante la Virgen de los niños nacidos en ese año. Por la tarde se realiza el sorteo de las tradicionales roscas de piñonate.

Presentación ante la Virgen de los niños nacidos en el año. / El Periódico Extremadura

En la presentación de la celebración, Sandra María Bernal, alcaldesa de Monroy destacaba su importancia para el municipio de Monroy. "Esta fiesta es una expresión única de nuestro patrimonio cultural”, declaraba la alcaldesa, indicando que esta tradición ha sabido mantenerse viva superando cambios sociales, históricos y generacionales “sin perder su esencia”.

La fiesta tiene mucho que aportar

Desde el pueblo piden la denominación de la celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional, que les fue rechazada recientemente. En opinión de su alcaldesa, se trata de una festividad que, más allá de su historia, supone un aspecto de apoyo al medio ambiente, ya que tiene un impacto ambiental mínimo. “Las purificás son ejemplos de cómo tradición y sostenibilidad pueden ir de la mano”, explicaba.

Elisabeth Martín, Diputada delegada de Turismo y Juventud, también presente en la presentación de las Purificás, expresaba el compromiso de la institución en conseguir que se otorgue este reconocimiento a la celebración. Además del aspecto emotivo que la caracteriza, como tradición que se transmite de unas generaciones a otras, también destacaba su aportación como principal motor económico de los municipios de toda la comarca Tajo-Salor.

Aunque la fiesta principal tendrá lugar el lunes, las actividades ya han comenzado desde esta mañana con la apertura de una exposición en torno a las Purificás, que también abrirá mañana por la mañana. Además, se realizarán dos actos musicales a lo largo de la tarde de hoy y del sábado para jóvenes y mayores respectivamente. Finalmente, el domingo tendrá lugar la actuación de un grupo de cante flamenco de Arroyo de la Luz en el auditorio municipal de Monroy.