Estos son los pueblos de Cáceres en los que se instalarán hidrantes contra los incendios

La Diputación de Cáceres aprobó este jueves la ampliación de la red de hidrantes de la provincia en la primera sesión plenaria del 2026. La inversión constará de 250.000 euros destinados a la instalación de 26 nuevos hidrantes que sirvan de ayuda para la extinción de incendios.

El Sepei, tras un estudio y valoración de los hidrantes de la provincia, dio aviso de que eran insuficientes en algunos municipios en los que podía ser necesario en caso de incendio de dimensiones considerables y que necesitara grandes cantidades de agua.

En 2025 se llevó a cabo una primera fase que afectó a dos zonas. Ahora, se incorpora una tercera que se compone por las siguientes localidades: Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, Gata, Perales del Puerto, Zarza la Mayor, Pescueza, Ceclavín, Torrejoncillo, Portezuelo, Mirabel, Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Salorino, La Aceña y Aliseda.

Del mismo modo, completan la lista Garrovillas de Alconétar, Holguera, Acehuche, Calzadilla, Garciaz, Campolugar, Arroyomolinos, Ibahernando, Montánchez, Jola y Alcorneo.

Zonas 1 y 2

Veintiseis nuevos municipios que se suman a los otros 31 que ya cuentan con estos, que son, de la zona 1: Vegas de Coria, Caminomorisco, Torrecilla de los Ángeles, Pozuelo de Zarzón, Ahigal, Carcaboso, Oliva de Plasencia, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Tornavacas, Cabezuela del Valle, Casas del Castañar, Tejeda de Tiétar, Cuacos de Yuste, Talaveruela de la Vera y Madrigal de la Vera.

Las instalaciones y los equipos del parque de bomberos del Sepei de Cáceres. / Jorge Valiente

Mientras que la segunda zona incluye otros 14 municipios: Bohonal de Ibor, Peraleda de San Román, Villar del Pedroso, Deleitosa, Navalvillar de Ibor, Guadalupe, Logrosán, Madrigalejo, Herguijuela, La Cumbre, Torre de Santa María, Casas de Don Antonio, Torreorgaz y Valdesalor.

«Este año vamos a cubrir la segunda fase con una inversión de 250.000 euros más para instalar 26 hidrantes en la tercera zona. Va a haber unos 25 kilómetros de distancia de un hidrante a otro para una buena cobertura provincial. Lo que pretendemos es fortalecer esta red de hidrantes de los municipios para mejorar la carga de los vehículos contra incendios con aparatos hidráulicos que estén conectados a la red de abastecimiento», explicó en una rueda de prensa previa al pleno Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura y portavoz de la Diputación.

¿Qué es un hidrante?

Los hidrantes sirven como fuente de agua para rellenar las cisternas de los camiones bomberos, lo que permite una operación «más prolongada y efectiva en la lucha contra incendios».

En áreas urbanas, estos dispositivos forman parte de la red de agua pública y son accesibles para los bomberos, lo que facilita la lucha contra el fuego en cualquier lugar de la ciudad.

Uno de los puntos de hidrante instalado en Moraleja. / CEDIDA

La colocación de estos dispositivos es esencial en la extinción tanto en edificios como espacios púbicos. Estas bocas permiten obtener la cantidad necesaria para apagar las llamas y, en algunos casos, para llenar las cisternas de los camiones de bomberos. «Los hidrantes son un componente esencial de las instalaciones contra incendios, permitiendo a los bomberos acceder a un suministro de agua rápido y eficiente para atacar el fuego».