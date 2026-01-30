Talleres, educación y comunidad: la estrategia de Cáceres para avanzar en igualdad de género

La lucha por la igualdad de género en la provincia de Cáceres se articula a través de una red de proyectos con respaldo institucional que buscan avanzar hacia una transformación social sostenida en el tiempo, especialmente en el ámbito educativo y comunitario. Ayuntamientos, mancomunidades y entidades sociales han desarrollado en los últimos años iniciativas centradas en la sensibilización, la prevención de desigualdades y la promoción de referentes femeninos.

Impulso institucional a la igualdad

La Diputación de Cáceres ha mantenido una línea de ayudas destinada a financiar proyectos de igualdad de género en municipios de menos de 20.000 habitantes. En una de sus últimas convocatorias, la institución provincial ha destinado más de 200.000 euros a apoyar 35 iniciativas, con actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en el entorno rural.

Estas ayudas han permitido poner en marcha proyectos centrados en la educación en valores, la prevención de violencias machistas, la ruptura de estereotipos de género y el fomento de la participación social de las mujeres, con especial atención a la infancia y la juventud.

Proyectos desarrollados en municipios cacereños

Entre las iniciativas financiadas se encuentra el proyecto “Ludo pedagogía para construir masculinidades igualitarias, igualdad de género y fomento del asociacionismo en entornos rurales cacereños”, impulsado por la entidad Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). Esta actuación se ha desarrollado en centros educativos de municipios como Alcuéscar, Montánchez, Trujillo y Madroñera, con alumnado de ciclos formativos, y ha estado orientada a promover relaciones igualitarias, cuestionar los roles de género tradicionales y prevenir violencias afectivo-sexuales entre jóvenes.

Otro de los proyectos subvencionados ha sido “Miradas Trashumantes: Retrospectiva de la importancia de las mujeres en la trashumancia”, promovido por la Asociación Laneras y llevado a cabo en localidades del norte de la provincia como Hervás, Tornavacas y Baños de Montemayor. La iniciativa ha puesto el foco en la visibilización del papel histórico y actual de las mujeres en oficios rurales vinculados a la lana y la trashumancia, a través de actividades culturales y comunitarias dirigidas a la población local.

Además, desde el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata se han impulsado iniciativas para fomentar la igualdad de oportunidades en otras comarcas cacereñas como Campo Arañuelo, La Vera y Los Ibores. Una de las más recientes es ‘Ella Construye’, un proyecto de formación y prácticas en el sector de la construcción, que se enmarca entre las aciones del Círculo Empresarial Moralo. Estas actividades engloba a comarcas cacereñas como Campo Arañuelo, La Vera y Los Ibores.

Papel de las familias y la comunidad educativa

Una de las líneas comunes de estos proyectos ha sido la implicación del entorno familiar y educativo. Las acciones desarrolladas han incluido talleres, espacios de reflexión y actividades participativas dirigidas a madres, padres y profesorado, con el objetivo de reforzar el acompañamiento a niñas y jóvenes en su desarrollo personal y en la elección de itinerarios formativos sin condicionantes de género.

Seguimiento y continuidad

Más allá de las actuaciones puntuales, las iniciativas financiadas han apostado por generar materiales y dinámicas que puedan mantenerse en el tiempo, como recursos educativos reutilizables, redes de colaboración entre entidades y actividades integradas en la programación escolar o comunitaria.

En conjunto, los proyectos desarrollados en la provincia de Cáceres reflejan una estrategia coordinada entre instituciones y tejido social para avanzar hacia una igualdad de género efectiva, especialmente en el ámbito educativo y rural, donde las brechas siguen siendo más visibles.