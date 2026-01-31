La música clásica de Atrium Musicae inunda la capital cacereña y el municipio de Garrovillas de Alconétar

Atrium Musicae, organizado por la Fundación Atrio, cierra uno de los días más completo del programa con cinco conciertos. Arrancaba la cuarta jornada de actuaciones desde la concatedral de Santa María. Este ha sido el escenario elegido para representar el Officium Defunctorum, obra litúrgica escrita por Tomás Luis de Victoria, célebre compositor polifonista del renacimiento español. La representación, a cargo del coro El León de Oro y Schola Antiqua, consiguió que la iglesia se llenara hasta completar prácticamente todo el aforo.

Concierto del coro El León de Oro y Schola Antiqua en Atrium Musicae / Jorge Valiente

La cita musical continuaba en Garrovillas de Alconétar, con una de las actuaciones más esperadas de esta nueva entrega del festival. El organista Benjamín Alarddeleitaba a los asistentes con su manejo del instrumento renacentista, trasladándoles a un viaje al pasado. Las obras de artistas como Cabezón, Bruna, Van den Kerkhoven, Couperin, Correa de Arauxo, Blow, Scarlatti y Bach fueron el eje central del concierto.

El proyecto de Neopercusión, bajo la dirección de Juanjo Guillem, fue la siguiente parada del recorrido musical. Su representación musical del hundimiento del Titanic en el Espacio de Creación Joven de Cáceres permitió a los asistentes revivir este célebre momento histórico.

Artistas internacionales

Atrium Musicae continuaba su recorrido musical en el Gran Teatro de Cáceres. El barítono Manuel Walser y el pianista Malcolm Martineau fueron los protagonistas de la cita. Con una actuación conjunta interpretaron diversas obras del Romanticismo en un concierto dedicado al artista Schubert.

El festival va llegando a su fin, y se acercan los dos últimos días de su programa. Pero quienes no han podido asistir a espectáculosulos pasados aún tienen la oportunidad de disfrutar de la música clásica en directo. La próxima jornada presenta dos nuevas entregas en la ciudad de Cáceres y una en el municipio de Malpartida. Finalizará con una última actuación que tendrá lugar en Plasencia.