IA Amparo arranca en Salorino para combatir la brecha digital y la soledad en municipios de Cáceres

La iniciativa IA Amparoda comienzo en Salorino, municipio de la provincia de Cáceres, como parte del programa estatal Reto Rural Digital. Frenar la brecha digital en los medios rurales y combatir la soledad de sus vecinos son los objetivos que persigue el proyecto. Con este se busca que aquellos más desactualizados en las nuevas tecnologías ganen confianza con el móvil y aprendan a implementar su uso en el día a día. La iniciativa se compone de un total de 46 acciones formativas, dirigidas a personas que residan en municipios menores de 5.000 habitantes.

La primera actividad del proyecto, 'Revolución Digital Senior. Saber, Hacer y Compartir' se inicia hoy desde Salorino, pero contará con dos ediciones más. Pinofranqueado, el 21 de febrero, y Malpartida de Plasencia, el 14 de marzo, serán las próximas localidades que se sumen a este ciclo de formaciones.

La Diputación de Cáceres, en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares, ha sido la principal promotora de la campaña, con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

La tecnología impulsa el mundo rural

Sheila Martín, Diputada de Políticas Sociales, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas. Destacaba la importancia de fomentar este tipo de proyectos y conseguir “que la tecnología sirva para vivir mejor en los pueblos”.

Sheila Martín, Diputada de Políticas Sociales, en la inauguración de proyecto / Cedida a El Periódico

Junto a las acciones ya iniciadas, el programa IA Amparo incluye el curso presencial “Del Uso Básico de Internet a la Realidad Virtual”. Se trata de una formación orientada a personas mayores con un enfoque práctico. En ella aprenderán funciones básicas del móvil e internet, incorporando además experiencias guiadas con realidad virtual. Esta actividad se implementará en 37 ediciones repartidas por la provincia de Cáceres, entre el 2 de febrero y el 30 de marzo.

La campaña incluye dos propuestas más. Por una parte, ofrece dos opciones de modalidad online, de 15 horas de duración cada una. 'Uso de la Inteligencia Artificial y de la Realidad Virtual en la atención sociosanitaria', para aprender a incorporar herramientas actuales en un ámbito con alta demanda y oportunidades, y 'Cuidarse para cuidar: la red de apoyo en la red', sobre recursos y estrategias digitales para personas cuidadoras. Ambos tendrán lugar del 24 de febrero al 10 de marzo, con plazas limitadas a 200 personas por curso.

Asistentes a la inauguración de IA Amparo. / Cedida a El Periódico

Finalmente, para personas en búsqueda de empleo, el programa incluye 'Impulso Digital para el Empleo'. Se compone de cuatro acciones centradas en competencias digitales clave, productividad, identidad digital y un uso práctico de la IA. La actividad se realizará en los municipios de Casar de Cáceres (4 de febrero), Riolobos (25 de febrero), Malpartida de Plasencia (11 de marzo) y Valencia de Alcántara (18 de marzo).

Las inscripciones a cada una de las actividades ya están abiertas en la página web del proyecto.