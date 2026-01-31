Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somos Cáceres denuncia un retroceso en las ayudas al regadío para Miajadas y comarca

Alejandro Cancho

Miajadas

Somos Cáceres ha denunciado un “claro retroceso” en las ayudas al regadío incluidas en la nueva convocatoria de la Junta de Extremadura para Miajadas y su comarca. La portavoz agraria de la formación, Cristina Redondo, ha criticado la reducción del presupuesto y del porcentaje de subvención, que —a su juicio— perjudica gravemente a los agricultores.

Desde la formación sostienen que el programa limita de forma drástica el número de proyectos que podrán ejecutarse y reduce el impacto real de las inversiones en modernización, poniendo en riesgo iniciativas clave para la eficiencia hídrica y energética en la comarca de Miajadas.

El partido exige a la Junta recuperar una política de regadíos fuerte y bien dotada, con mayor ambición y compromiso con el sector agrario, al considerar que el regadío es fundamental para el desarrollo económico y social, la creación de empleo y la fijación de población.

