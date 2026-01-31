La provincia de Cáceres refuerza la ciberseguridad: formación presencial y recursos para la ciudadanía

La provincia de Cáceres se ha convertido en uno de los territorios extremeños con mayor impulso a las políticas de prevención frente a los ciberdelitos, a través de programas formativos impulsados por la Diputación de Cáceres, la Guardia Civil y distintas iniciativas de sensibilización desarrolladas en municipios de distinto tamaño. Estas acciones se enmarcan en un contexto de crecimiento sostenido de los delitos tecnológicos y buscan dotar a la población de herramientas prácticas para reducir riesgos en el entorno digital.

Iniciativas locales y cooperación institucional

El programa provincial de ciberseguridad, desarrollado entre diciembre de 2024 y finales de 2025, ha llevado formación especializada a 60 municipios cacereños, entre ellos Madroñera, Mirabel y Cañamero, donde se han impartido sesiones presenciales dirigidas a personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y personas autónomas.

Las clases, impartidas por especialistas de la Guardia Civil, han abordado la prevención de estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing y suplantación de identidad, con una participación global superior a las 1.300 personas. Desde la Diputación de Cáceres se ha subrayado que este tipo de programas resultan especialmente necesarios en entornos rurales, donde existe una mayor vulnerabilidad ante este tipo de delitos.

Además de esta iniciativa provincial, en la provincia se han desarrollado otras actuaciones orientadas a la prevención de los ciberdelitos desde el ámbito local. En la ciudad de Cáceres se han celebrado en los últimos años jornadas de sensibilización en ciberseguridad dirigidas a empresas y pymes, centradas en la protección de datos, el uso seguro de herramientas digitales y la prevención del fraude online en el entorno profesional.

Asimismo, la Guardia Civil ha llevado a cabo charlas informativas en distintos municipios cacereños dentro del Plan Mayor Seguridad, una iniciativa estatal orientada principalmente a personas mayores para alertar sobre estafas telefónicas, fraudes en internet y suplantaciones de identidad. A estas acciones se suman talleres puntuales promovidos por ayuntamientos y mancomunidades, con apoyo técnico de la Diputación, para mejorar la alfabetización digital de la ciudadanía y reducir la exposición a los riesgos más habituales en la red.

Recursos disponibles para la ciudadanía

Más allá de la formación presencial, los ciudadanos cuentan con recursos públicos y gratuitos para informarse y resolver dudas relacionadas con la seguridad digital. Entre ellos destaca la Línea 017, gestionada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que ofrece atención telefónica, por mensajería instantánea y correo electrónico para resolver incidencias o recibir asesoramiento ante posibles amenazas.

Además, la Guardia Civil mantiene canales oficiales de información y denuncia, tanto presenciales como telemáticos, y participa activamente en campañas divulgativas en municipios de la provincia, como ha ocurrido en el marco del programa provincial impulsado por la Diputación.

Los ciberdelitos más frecuentes

Según los datos manejados por las fuerzas de seguridad, los delitos de ciberseguridad más habituales incluyen el phishing, el smishing (fraude mediante SMS), el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas), las estafas en compras por internet y la suplantación de identidad.

Para evitar estos delitos, los expertos recomiendan desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o bancarios, no pinchar enlaces sospechosos, mantener actualizados los dispositivos y verificar siempre la identidad de la persona o entidad que contacta, especialmente cuando se apela a la urgencia o a supuestos problemas con cuentas bancarias o servicios digitales.

Cómo actuar ante una posible estafa digital

Si una persona sospecha que puede haber sido víctima de un ciberdelito, las autoridades aconsejan conservar todas las pruebas disponibles, como correos electrónicos, mensajes o capturas de pantalla, y presentar denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional lo antes posible.

Asimismo, se recomienda contactar con el servicio 017 para recibir orientación inmediata y, en caso de fraude económico, comunicarlo también a la entidad bancaria correspondiente para intentar minimizar los daños.

Desde la Diputación de Cáceres se insiste en que la formación y la prevención son las herramientas más eficaces para combatir la ciberdelincuencia, y se valora la colaboración con la Guardia Civil como un modelo eficaz para reforzar la confianza de la ciudadanía y garantizar la igualdad de acceso a la información en todos los municipios de la provincia.