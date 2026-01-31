El creador de los Premios Goya expone su obra en Trujillo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes acogió este viernes la inauguración de la exposición «Intuición & Percepción», una amplia retrospectiva dedicada al escultor José Luis Fernández, uno de los referentes de la escultura contemporánea española y conocido por ser el autor de la estatuilla de los Premios Goya durante más de tres décadas. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de febrero.

La exposición reúne cerca de doscientas obras que recorren la trayectoria del artista desde los años sesenta hasta la actualidad. De ellas, 171 esculturas se presentan en la galería vertical de cristal, un espacio singular que permite una lectura continua y ascendente de su evolución creativa, mientras que las piezas de mayor formato se distribuyen por las salas expositivas del palacio.

El escultor José Luis Fernández junto a una de sus obras en el Palacio Barrantes-Cervantes / ALEJANDRO CANCHO

Durante la inauguración, José Luis Fernández expresó que exponer en Trujillo supone “un honor para cualquier artista”, subrayando además el valor histórico del palacio y el carácter singular de la institución que impulsa la muestra. El escultor destacó que la Fundación organizadora “no se mueve por intereses comerciales, sino por hacer visible la obra del artista”, y definió la exposición como una trayectoria vital, en la que se aprecian distintas etapas, búsquedas y evoluciones, manteniendo siempre una identidad propia. Fernández explicó también que trabaja con todo tipo de materiales —madera, piedra, bronce o mármol— y que en la exposición el público podrá apreciar especialmente “el oficio y la manera de hacer” que caracterizan su obra.

Una de las famosas estatuillas de los Premios Goya / ALEJANDRO CANCHO

La muestra está organizada por el Palacio de los Barrantes-Cervantes en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro. Su presidente, Hernando de Orellana Pizarro, vizconde de Amaya, valoró la presencia de Fernández como “una satisfacción para la Fundación y para Trujillo”, al tratarse de uno de los grandes escultores contemporáneos españoles, ampliamente reconocido por ser el autor de los Goya. Orellana avanzó además que alguna de las obras expuestas podría incorporarse en el futuro a la colección de la Fundación, reforzando así su proyecto cultural.

El horario de visitas será de jueves a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, y los domingos únicamente en horario de mañana.

Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo

Como colofón al acto inaugural, Hernando de Orellana Pizarro puso de relieve el nuevo gran proyecto cultural que marcará el futuro inmediato de la Fundación Obra Pía de los Pizarro: la creación del Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo, que tendrá como sede la recuperación del histórico Convento de la Merced. Se trata de un edificio de cerca de 4.000 metros cuadrados, cuya rehabilitación permitirá dar forma a uno de los mayores espacios museísticos y culturales de Extremadura.

El vizconde de Amaya subrayó que el proyecto se apoya en una arquitectura de gran valor histórico, que apenas requerirá intervenciones estructurales y que permitirá aprovechar amplias salas, claustros y espacios diáfanos para usos expositivos. La Fundación aspira así a combinar la arquitectura trujillana de los siglos XVI al XVIII con el arte contemporáneo, creando un diálogo entre pasado y presente que refuerce la identidad cultural de la ciudad.

Noticias relacionadas

El futuro museo contará con una importante colección de arte iberoamericano contemporáneo, ya reunida por la Fundación, que servirá como base para su programación expositiva. Desde la entidad se mostró la convicción de que este proyecto situará a Trujillo como referente cultural y museístico de primer nivel, no solo en Extremadura sino también en el ámbito nacional, y se confía en que las administraciones públicas acompañen una iniciativa que ya parte de una realidad tangible y consolidada.