Municipios de Cáceres buscan consolidar población con vivienda, empleo y apoyo al tejido local

El aumento de población registrado en Malpartida de Cáceres, que ha ganado 42 habitantes en 2025 hasta alcanzar los 4.069 vecinos, se enmarca en una tendencia que, aunque todavía minoritaria, comienza a observarse en otros municipios de la provincia de Cáceres, donde distintas políticas locales están logrando amortiguar el impacto del despoblamiento rural. Frente a ello, buena parte del territorio continúa enfrentándose a pérdidas demográficas, lo que ha llevado a los ayuntamientos a explorar nuevas fórmulas para atraer y fijar habitantes.

Municipios que han registrado crecimiento poblacional

Además de Malpartida de Cáceres, otros municipios cacereños han mostrado datos positivos o de estabilización demográfica en los últimos años. Navalmoral de la Mata, uno de los principales núcleos urbanos del norte de la provincia, ha mantenido una tendencia de crecimiento moderado, con un incremento acumulado de varios cientos de habitantes en la última década, situándose por encima de los 17.000 vecinos, según los datos del padrón municipal. Este aumento se ha vinculado al desarrollo industrial, logístico y energético del municipio.

También Trujillo ha registrado ligeros repuntes y estabilización poblacional en ejercicios recientes, tras años de descenso. La ciudad ha logrado mantenerse en torno a los 8.500 habitantes, con incrementos puntuales de población asociados al impulso del turismo, la hostelería y la rehabilitación de viviendas en el casco histórico.

En el entorno de la capital, localidades como Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres han conseguido frenar la pérdida de población e incluso sumar nuevos empadronados en los últimos años. Arroyo de la Luz se mantiene por encima de los 5.500 habitantes, mientras que Casar de Cáceres ha experimentado pequeños incrementos que le han permitido superar los 4.600 vecinos, beneficiándose de su cercanía a Cáceres y de una oferta residencial más asequible.

Municipios con menor población y retos pendientes

En el extremo opuesto se encuentran municipios con menos de 500 habitantes, como Cabañas del Castillo, que ronda los 400 vecinos, Robledillo de Gata, con una población en torno a los 90 habitantes, o Ladrillar, que apenas supera el centenar. En estos casos, la evolución demográfica continúa marcada por el envejecimiento y la salida de población joven, pese a los esfuerzos municipales por mantener servicios básicos.

Para revertir esta situación, se plantean medidas como la creación de bancos de viviendas, la rehabilitación de inmuebles desocupados, incentivos al alquiler, mejoras en la conectividad digital y apoyo al teletrabajo, además de programas de acompañamiento para nuevos residentes, similares a los que ya se han puesto en marcha en municipios de mayor tamaño de la provincia.

El papel de las empresas locales en el crecimiento demográfico

El tejido empresarial local desempeña un papel clave en el desarrollo de la comunidad y en la fijación de población. En municipios como Moraleja, que se mantiene en torno a los 7.000 habitantes tras años de estabilidad, la actividad comercial, agroindustrial y de servicios ha contribuido a sostener el empleo y evitar una mayor pérdida demográfica.

En los municipios rurales, las cooperativas agrícolas, empresas forestales y proyectos vinculados al turismo rural se han convertido en un factor esencial para generar oportunidades económicas y fijar población. Desde las administraciones locales se subraya que el respaldo a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas no solo impulsa la economía local, sino que favorece la llegada de nuevos vecinos, especialmente cuando se combina con políticas activas de vivienda y calidad de vida.