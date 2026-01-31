Efectos temporal
La Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, molesta por los constantes cortes de luz
La borrasca Kristin causó daños en la red de alta tensión que suministra a la zona, provocando cortes de suministro eléctrico que han paralizado la actividad cotidiana de la zona
Las consecuencias del paso de la borrasca Kristin por la provincia de Cáceres se siguen notando aún hoy, 48 horas después del ventoso miércoles. En la Sierra de San Pedro denuncian que continúan teniendo problemas con el suministro de luz.
El malestar general se lo ha trasladado la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro a la compañía Iberdrola ante «los prolongados y recurrentes» cortes de suministro eléctrico registrados en la comarca durante este periodo de tiempo.
Su presidente, José María Mayor de Mato, mantuvo una conversación con el jefe de Distribución de Zona de la compañía eléctrica para abordar una situación que, según afirmó, «ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana y económica de los municipios integrantes».
Todo apunta a que la interrupción del servicio se debe a la virulencia del reciente temporal, pues las inclemencias meteorológicas han provocado daños estructurales en diversos puntos del territorio, afectando de manera severa a la red de alta tensión.
Por ello, Iberdrola, según fuentes municipales, ya trabaja para restablecer la normalidad en el servicio en el menor tiempo posible.
Impacto
Mayor hizo hincapié en el impacto negativo que esta falta de suministro genera tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial de la zona.
En este sentido, el presidente anunció que, una vez finalice el episodio de emergencia, la Mancomunidad solicitará un informe técnico detallado al objeto de conocer «las causas exactas de los fallos y determinar responsabilidades si las hubiera».
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte