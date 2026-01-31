La Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, molesta por los constantes cortes de luz

Las consecuencias del paso de la borrasca Kristin por la provincia de Cáceres se siguen notando aún hoy, 48 horas después del ventoso miércoles. En la Sierra de San Pedro denuncian que continúan teniendo problemas con el suministro de luz.

El malestar general se lo ha trasladado la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro a la compañía Iberdrola ante «los prolongados y recurrentes» cortes de suministro eléctrico registrados en la comarca durante este periodo de tiempo.

Su presidente, José María Mayor de Mato, mantuvo una conversación con el jefe de Distribución de Zona de la compañía eléctrica para abordar una situación que, según afirmó, «ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana y económica de los municipios integrantes».

Todo apunta a que la interrupción del servicio se debe a la virulencia del reciente temporal, pues las inclemencias meteorológicas han provocado daños estructurales en diversos puntos del territorio, afectando de manera severa a la red de alta tensión.

Por ello, Iberdrola, según fuentes municipales, ya trabaja para restablecer la normalidad en el servicio en el menor tiempo posible.

Impacto

Mayor hizo hincapié en el impacto negativo que esta falta de suministro genera tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial de la zona.

En este sentido, el presidente anunció que, una vez finalice el episodio de emergencia, la Mancomunidad solicitará un informe técnico detallado al objeto de conocer «las causas exactas de los fallos y determinar responsabilidades si las hubiera».