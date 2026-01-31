Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reserva hídricaMuseo del MadrueloBorrasca KristinSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Efectos temporal

La Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, molesta por los constantes cortes de luz

La borrasca Kristin causó daños en la red de alta tensión que suministra a la zona, provocando cortes de suministro eléctrico que han paralizado la actividad cotidiana de la zona

Una torre de alta tensión.

Una torre de alta tensión. / EFE

Pablo Parra

Cáceres

Las consecuencias del paso de la borrasca Kristin por la provincia de Cáceres se siguen notando aún hoy, 48 horas después del ventoso miércoles. En la Sierra de San Pedro denuncian que continúan teniendo problemas con el suministro de luz.

El malestar general se lo ha trasladado la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro a la compañía Iberdrola ante «los prolongados y recurrentes» cortes de suministro eléctrico registrados en la comarca durante este periodo de tiempo.

Su presidente, José María Mayor de Mato, mantuvo una conversación con el jefe de Distribución de Zona de la compañía eléctrica para abordar una situación que, según afirmó, «ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana y económica de los municipios integrantes».

Todo apunta a que la interrupción del servicio se debe a la virulencia del reciente temporal, pues las inclemencias meteorológicas han provocado daños estructurales en diversos puntos del territorio, afectando de manera severa a la red de alta tensión.

Por ello, Iberdrola, según fuentes municipales, ya trabaja para restablecer la normalidad en el servicio en el menor tiempo posible.

Impacto

Mayor hizo hincapié en el impacto negativo que esta falta de suministro genera tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial de la zona.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, el presidente anunció que, una vez finalice el episodio de emergencia, la Mancomunidad solicitará un informe técnico detallado al objeto de conocer «las causas exactas de los fallos y determinar responsabilidades si las hubiera».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  3. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  4. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
  5. Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
  6. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  7. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  8. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte

Somos Cáceres denuncia un retroceso en las ayudas al regadío para Miajadas y comarca

El creador de los Premios Goya expone su obra en Trujillo

El creador de los Premios Goya expone su obra en Trujillo

El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: "Los clientes no pueden pasar"

El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: "Los clientes no pueden pasar"

El viaducto de Guadalupe: una obra de ferrocarril inacabada en la provincia de Cáceres

El viaducto de Guadalupe: una obra de ferrocarril inacabada en la provincia de Cáceres

La provincia de Cáceres refuerza la ciberseguridad: formación presencial y recursos para la ciudadanía

La provincia de Cáceres refuerza la ciberseguridad: formación presencial y recursos para la ciudadanía

Municipios de Cáceres buscan consolidar población con vivienda, empleo y apoyo al tejido local

Municipios de Cáceres buscan consolidar población con vivienda, empleo y apoyo al tejido local

La Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, molesta por los constantes cortes de luz

La Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, molesta por los constantes cortes de luz

La ruta del emperador en Jarandilla de la Vera: un viaje en el tiempo al siglo XVI con teatro y gastronomía

La ruta del emperador en Jarandilla de la Vera: un viaje en el tiempo al siglo XVI con teatro y gastronomía
Tracking Pixel Contents