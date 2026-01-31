Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: "Esto no es cuestión de colores políticos, es cuestión de necesidad para la ciudadanía”

El pasado miércoles la provincia de Cáceres se vio afectada por el paso de la borrasca 'Kristin'. Los municipios de Arroyo de la Luz, Brozas y Garrovillas de Alconétar fueron algunos de los más perjudicados por el temporal. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, han visitado estas localidades para conocer de primera mano cuáles son los daños más preocupantes. Junto a Carlos Caro, Mila Hurtado y Elisabeth Martín, alcalde y alcaldesas de Arroyo de la Luz, Brozas y Garrovillas de Alconétar, respectivamente, han recorrido las calles de sus pueblos.

El Periódico

Tras considerar la magnitud de la situación Morales ha anunciado que desde el gobierno provincial de la Diputación de Cáceres van a crear "créditos extraordinarios para poder afrontar los posibles gastos que tengan" estas localidades. A su vez, ha manifestado la necesidad de coordinación de todas las administraciones. "Esto no es cuestión de colores políticos, es cuestión de necesidad para la ciudadanía", ha declarado, solicitando especialmente que la Junta de Extremadura ofrezca su ayuda.

Durante el encuentro además, el delegado de gobierno ha mantenido una reunión con los alcaldes de los distintos municipios. En ella ha explicado que la Delegación del Gobierno ha activado la evaluación de daños por el temporal para solicitar ayudas a los municipios extremeños.

Asimismo, ha comunicado la existencia de una línea de ayudas para daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad. Esta se encuentra siempre en vigor y no depende de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

El delegado ha agradecido por su "magnífico trabajo" a los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado ante esta situación de alerta. Dirigía su agradecimiento especialmente a la Guardia Civil, Policía Nacional, AEMET, ADIF, Renfe, las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, la Demarcación de Carreteras y Protección Civil.