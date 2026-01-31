La ruta del emperador en Jarandilla de la Vera: un viaje en el tiempo al siglo XVI con teatro y gastronomía

El municipio de Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres, ya espera uno de sus momentos más especiales del año: la ruta del emperador. En esta se meten de lleno en la historia del pueblo, recreando el último viaje que realizó el emperador Carlos V. En este el soberano se trasladó desde el castillo-palacio de los Condes de Oropesa (actual parador de turismo de Jarandilla de la Vera) hasta la que fue su morada definitiva, el monasterio de San Jerónimo de Yuste.

Vive la historia de primera mano

La festividad tiene lugar el segundo fin de semana del mes de febrero y consiste en realizar el mismo recorrido que hizo el soberano. La actividad da comienzo el viernes 6 de febrero, con distintos eventos y visitas a monumentos históricos en los municipios de Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yutes.

Al día siguiente, 7 de febrero, se retoma el evento con un mercado renacentista en la Plaza de España y la calle Barrionuevo de Cuacos de Yuste. En torno a las 10:45 horas se inicia la ruta senderista desde Jarandilla de la Vera. A lo largo de la misma los participantes asistirán a diversas representaciones teatrales, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas. Gracias a ellas el público puede disfrutar de la experiencia tal y como lo hizo el propio emperador en 1557. Además, podrán participar en un taller artesanal de madera para todos los públicos.

El pueblo da fin a la celebración el día 14, con la repetición de la ruta, en esta ocasión con una modalidad ecuestre. El día comenzará con un desayuno a base de chocolate y churros para los participantes. Posteriormente, estos disfrutarán de una representación teatral. Al finalizar la misma se entregarán las banderas imperiales a los jinetes y dará comienzo la segunda ruta de la festividad. El día finalizará con un aperitivo para los asistentes, seguido de un sorteo.

Para conseguir una experiencia más inmersiva y original, desde la organización recomiendan acudir a la actividad vestido de caballero o amazona del siglo XVI. Además, la persona con el mejor atuendo será premiada con un lote de productos típicos de la comarca.

Aunque la ruta puede realizarse en cualquier momento, según lo permita las inclemencias meteorológicas, solo es posible vivir la experiencia completa una vez al año. Además, quienes realicen el recorrido en los días señalados no solo podrán rememorar una parte de la historia del municipio, sino que se les otorgará un premio que lo certifica.

Esta fiesta fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura en 1999, y cada año son muchos quienes visitan el pueblo de Jarandilla de la Vera para vivir esta experiencia única que recoge naturaleza, historia y un recuerdo inolvidable para toda la vida.