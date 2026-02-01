Garrovillas de Alconétar se rinde ante la música del organista Benjamín Alard

El pasado viernes, el organista Benjamín Alard ofreció un concierto en el municipio de Garrovillas de Alconétar como parte del festival Atrium Musicae, iniciativa de la Fundación Atrio. Con esta actuación el órgano renacentista de la iglesia de Santa María de La Consolación formaba por primera vez parte del festival.

Además, fue el primer concierto abierto al público de una obra inédita de Juan Sebastián Bach. Una de las chaconas para órgano de 1702, recientemente descubierta en los archivos de la Biblioteca Real de Bélgica.

La expectación ante la interpretación del artista era tal que las entradas se habían agotados días antes de la fecha señalada. Fue necesario abrir la capilla adyacente y ocupar todos los espacios del templo, incluyendo parte del coro, para alojar al público.

Asistentes al concierto de Benjamin Alard. / Cedida a El Periódico

Alard interpretó un conjunto de obras de diversos artistas entre los que se encuentran figuras tan reconocidas como Cabezón, Pablo Pruna, Couperin, Correa de Arauxo, Scarlatti y Bach. Con su manejo del órgano el artista cautivó a todos los asistentes que se rindieron en un largo aplauso tras finalizar el recital. El público felicitó calurosamente tanto a los organizadores del concierto, por su buena labor, como al concertista, cuya interpretación permitió disfrutar plenamente de la riqueza y la belleza del órgano.

Durante la actuación estuvo presente Pedro Dómine, presidente de la Asociación 'Domingo Marcos Durán', quien agradeció a la Fundación Atrio por haber elegido a Garrovillas como sede del cuarto ciclo musical de Atrium Musicae. Antonio Moral, director de Atrium Musicae, reconoció igualmente la colaboración de la asociación.

Otras personalidades destacadas durante la actuación fueron Elisabeth Martin Declara, alcaldesa de Garrovillas, y Victoria Bazaga, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura.