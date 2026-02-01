Alcaldesa de Villar de Plasencia: "Fui la última en salir del pueblo cuando lo evacuaron por el fuego"

María José Pérez Izquierdo nació en Plasencia, aunque en su carné pone que lo hizo en Villar de Plasencia. No se equivoca porque en este municipio de Trasierra, en el norte de Cáceres, vivió de pequeña y, tras desplazarse a Bilbao por motivos familiares, regresó al pueblo. Es la alcaldesa de este municipio de menos de 200 habitantes desde el 2019.

¿Cómo llegó a la política?

Me metí en política sin ser política. En el 2011, unos amigos me dijeron que querían hacer una lista en Villar y me pidieron que entrase con ellos, por ayudar, porque es muy difícil conseguir gente, así que entré en la lista con ellos, pero les dije que me pusieran la última, con tan buena o mala suerte que, como se votaba poniendo cruces, salí la más votada de la lista y estuve en la oposición durante ocho años, hasta el 2015 y, después, otra vez del 2015 al 2019.

¿En qué año se afilió al PSOE?

Lo hice ese año, en 2019. Antes me había presentado con Extremeños en coalición con el PSOE y, ese año, me afilié y me presenté por el PSOE y le dimos la vuelta al ayuntamiento y ganamos. He sido la primera alcaldesa de la democracia del PSOE en Villar de Plasencia, y hasta ahora.

¿Qué balance hace de estos casi siete años como alcaldesa?

Ha habido muchas cosas, momentos buenos y momentos malos. Justo al empezar la legislatura en 2019, me tocó pasar un momento duro con la muerte de un chico, que falleció en la autovía y me tuve que hacer cargo, algo que me vino muy grande. Luego, en 2020, el covid también fue muy duro, y el incendio del pasado verano.

¿Cómo lo vivió?

Pues mal. Empezó por un rayo y pensábamos que no iba a llegar a esas dimensiones. Se veía muy lejos y, cuando estoy calentando la cena, me llama emergencias y me dice que hay que evacuar el pueblo por miedo al humo. Así que pensé, cabeza fría y me vine al ayuntamiento, eché un bando y la verdad es que tuve mucha suerte porque se reunió aquí un montón de gente porque encima eran fechas de mediados de agosto y estaba el pueblo lleno. La gente joven me dijo que me ayudaba en lo que fuera. Fue un colapso porque bajaban autobuses de Cabezabellosa y la gente mayor necesitaba ambulancias, pero todo se coordinó. Creo que fui la última en salir del pueblo, a las tres y media de la mañana y con todo el pueblo evacuado.

¿Cómo fueron los días posteriores?

Muy críticos porque ni el viento ni el calor acompañó. Se nos quemó una casa, una vivienda que es de una familia de Madrid, tuvimos el incendio a ras del pueblo, las casas estaban ahí, entonces, fueron días críticos, pero intentando estar ahí, en las reuniones del CECOPI, entre el pabellón de Plasencia, las Hermanitas de los Pobres, el seminario y la residencia de Baños de Montemayor. Tres días sin dormir y muy cansados.

¿Qué pasó tras el regreso?

Que llegaban las fiestas del pueblo y todo el mundo quería fiesta, pero yo lo tenía todo a medio preparar, así que le pedí a los vecinos que me ayudaran. Había que quitar cenizas de las calles, montar el escenario y tengo que dar las gracias a todos los vecinos y a gente de Plasencia porque yo hice un llamamiento y a las ocho de la mañana ya estaba el pueblo lleno de gente con escobas y recogedores. Se montó el escenario, se arregló la piscina y tuvimos la piscina abierta y las fiestas.

Después llegó el otoño y las lluvias

Sí. Llegó septiembre y nos empezaron a llamar de la Junta de Extremadura y la Diputación trajo paja para los animales y los camiones para preparar qué podía pasar con las lluvias que vinieran. Tuvimos un problema porque tenemos una presa y nos hicieron gaviones para que no pasase el agua y no pasó, pero lo menos esperado es que se nos vino un corrimiento de tierra con cenizas y se nos metió por las ventanas del depósito del agua, nos llegó hasta el techo y los dos depósitos, que estaban llenos de agua, se llenaron de cenizas y hubo que vaciar, cortar el agua, pedir un camión cisterna a Diputación y después limpiarlos y hasta que se volvieron a llenar. En tres días se solventó el problema y la gente ya tenía agua. Después, le pedí un plan B a Diputación por si volvía a pasar y con el consorcio MásMedio me hicieron un pozo de sondeo.

El pueblo vive de la ganadería. ¿Cómo están los ganaderos tras el incendio?

Están bien. Como se declaró zona catastrófica, han recibido una ayuda del Estado, que la verdad que ha sido bastante considerable en función de la PAC. Además, el porcentaje que se quemó aquí no fue mucho, alrededor de un 20%.

¿Qué proyectos tiene previstos para el pueblo este año'

Pues voy a solicitar fondos Leader para un velatorio porque los vecinos tienen que ir a Plasencia y también la ampliación del gimnasio, que se queda pequeño y voy a trasladarlo. También quiero ampliar con el tiempo la biblioteca porque tenemos ludoteca en verano y son instalaciones antiguas.

¿Qué otras tareas desempeña una alcaldesa de un pueblo pequeño?

Como la media de edad es de 80 años, pues si necesitan una medicina o cualquier cosa, me llaman. Yo estoy para lo que necesiten. Como me he criado aquí, los conozco a todos y estoy un poco pendiente. Es la cercanía del ayuntamiento de estar ahí para las necesidades de cada uno, ¿no? Intentas tener abierto el centro médico y calentito... Un poco de todo.

¿Villar es un pueblo de la España vaciada?

Sí, menos en verano, que se triplica la población, hay días que puedes no ver a nadie. Cuando yo nací, la generación del 'boom' de los 70 al 75, había muchos niños y cinco aulas completas. Salíamos por la tarde a jugar y estaba el pueblo lleno de niños. Había cinco bares y ahora tenemos dos. Este pueblo ha llegado a tener 800 habitantes y ahora, viviendo, habrá 180 o 190. Los jóvenes empezaron a irse a la universidad y ya no vuelven.

¿Qué opciones de trabajo tienen en Villar?

Eso me pregunto yo cuando tenemos reuniones por el despoblamiento, qué opciones podemos dar. La gente me reclamaba una residencia de ancianos, pero me reuní con el Sepad y es inviable que el ayuntamiento se haga cargo. Serían 20 plazas y tenemos un presupuesto de 317.000 euros este año, sería imposible de gestionar. Es verdad que tenemos ingresos de la dehesa, de los pastos, pero ese dinero es remanente que no se puede tocar, solo para emergencias. Si tuviéramos un Comaro, como Casas del Monte, una pequeña empresa, sería diferente. Con el tiempo habrá que planteárselo, pero ahora no vamos a quitar la dehesa para industrializar la zona. Para mí, la prioridad son los ganaderos.

¿Tiene previsto presentarse a la alcaldía en las próximas elecciones municipales?

Pues ahora mismo no lo sé porque esto tiene sus cosas buenas y malas. Las malas porque todos los problemas derivan en la familia yo tengo la suerte de que los vecinos no tengo problemas con nadie. Yo aquí estoy abierta siempre a ayudar a todo el mundo a ayudar y nunca he tenido ningún enfrentamiento, pero hay cosas que te vienen de repente y a veces estás muy cansada, agotada. Yo no me considero política, sino una alcaldesa de un pueblo pequeño en el que mi labor es ayudar y gestionar el ayuntamiento lo mejor posible. Entonces, sí me gustaría seguir trabajando por el pueblo, seguir con los proyectos que tengo entre manos por lo ilusionante que es trabajar por tu pueblo y que te vayan saliendo las cosas adelante.