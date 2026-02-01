La voz, el piano y los instrumentos de cuerda: protagonistas de Atrium Musicae en Cáceres

En el penúltimo día de Atrium Musicae, organizado por la Fundación Atrio, la música clásica vuelve a inundar la provincia de Cáceres. Hoy la voz, el piano y los instrumentos de cuerda se convertían en los protagonistas del programa.

La agenda musical comenzaba a las 10:15 horas en la iglesia de Santiago Apóstol en Cáceres. Allí, el coro El León de Oro repetía experiencia en el musical. El réquiem que representaron el sábado junto a Schola Antiqua da paso ahora a 'Contrafacta'. Así han titulado a su nueva actuación, que simula un diálogo entre obras maestras de Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina y versiones contemporáneas escritas sobre los mismos textos litúrgicos.

El encuentro continuaba en el municipio de Malpartida de Cáceres de la mano del violonchelista Mario Brunello. Esta también es su segunda actuación en el festival, que representa en un espacio tan especial como es el Museo Vostell. En sintonía con el espíritu del museo representó 'Bach Fluxus IV', un recorrido entre el repertorio histórico y el siglo XX.

El día finalizaba con la actuación del pianista Javier Perianes, quien ya había formado parte del programa en días anteriores. Acompañado en esta ocasión por el grupo de solistas de la filarmónica de Berlín, presenta su segunda actuación en el Gran Teatro de Cáceres. Con la representación de obras de Brahms, Schubert y Mozart, el programa mira hacia Viena como lugar de encuentro.

El festival dará cierre a su cuarta edición con el concierto de mañana. En él la violinista Miriam Hontana se une al organista Daniel Oyarzabal en un concierto que recorre la música de Bach y Vivaldi. Será en Plasencia, con la catedral de Santa María como escenario de Atrium Musicae por primera vez.