Pedro Blanco asume la presidencia comarcal de Somos Cáceres del Tajo – Salor

Pedro Blanco será a partir de ahora el presidente comarcal de Somos Cáceres del Tajo – Salor. La decisión se tomó durante una asamblea de afiliados que tuvo lugar en el municipio de Arroyo de la Luz. La reunión contó además con la presencia de Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres, y Adela Augusto, secretaria de política institucional del partido.

Durante su nombramiento, Pedro Blanco manifestó que su objetivo principal es “la implantación de Somos Cáceres como formación política en todos los municipios de la comarca del Tajo – Salor”. Además, expresó su intención de ir preparando las próximas elecciones municipales.

Desde el partido indican que planean estructurar su formación política por comarca. La finalidad de esta decisión es tener un mayor conocimiento de los problemas que afectan a los ciudadanos de la región.