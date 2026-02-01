Servicio cerrado
Una Extremadura Digna se suma a las protestas ante el cierre de la oficina de turismo de Cuacos de Yuste
El Ayuntamiento de Cuacos de Yuste justificó el cierre de la oficina de turismo por la saturación de puntos turísticos, pero UED-SYT insiste en su reapertura inmediata
Una Extremadura digna - Soberanía y trabajo (UED-SYT) solicita la reapertura de la oficina de turismo municipio de Cuacos de Yuste, municipio de la provincia de Cáceres. Ante las recientes noticias sobre su situación actual de cierre, explican que esta infraestructura es clave para el desarrollo turístico, económico y cultural de la localidad.
En palabras del partido, Cuacos de Yuste, como enclave de gran relevancia histórica y turística, “necesita disponer de este tipo de servicios públicos dirigidos a visitantes”. Su incorporación podría traducirse en una notable mejora de la experiencia de los viajeros. En consecuencia, estos optarían por una estancia más prolongada en la localidad, favoreciendo el impulso de sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.
Varias quejas ante esta problemática
Recientemente, otros partidos como Somos Cáceres también habían expresado su descontento con la situación. Denunciaban que, desde que se anunció la apertura de la oficina de turismo en 2023, esta no ha llegado a abrir sus puertas.
Desde el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste indicaban que el cierre de esta oficina se debía a “una saturación de puntos dedicados al turismo” en la localidad. Además, indicaban que el municipio alberga “otras prioridades a las que destinar el dinero”.
UED-SYT reclama ahora al gobierno del pueblo que retome el compromiso adquirido, aclarando los motivos del retraso. Piden también que se ponga en marcha este recurso con la mayor brevedad posible, dotando a la oficina de los recursos humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
