Iniciativa rural
Aprodervi invita a los vecinos de Villuercas-Ibores-Jara a decidir el futuro del turismo en la comarca
El proyecto busca impulsar el emprendimiento de jóvenes y mujeres a través de talleres y grupos focales, con el objetivo de atraer más visitantes a la comarca Villuercas-Ibores-Jara
¿Qué harías tú para atraer la atención de más visitantes a tu comarca? Esta es la cuestión que desde la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas, Ibores y la Jara (Aprodervi) plantean a los vecinos de los municipios de la comarca Villuercas-Ibores-Jara. La actividad comprende un estudio sobre cómo perciben la realidad de la comarca los propios usuarios que viven en ella, y cómo creen que esta debería promocionarse.
La actividad se impulsa como parte del proyecto 'Propuestas para el impulso del emprendimiento de jóvenes y mujeres en Villuercas-Ibores-Jara', que se presenta con un doble objetivo. En primer lugar, se busca fomentar la inclusión de estos sectores de la población en los procesos de decisión. Por otra parte, la iniciativa también busca encontrar nuevas vías de atracción para la comarca.
La opinión ciudadana como solución
Lo harán a través de tres talleres generativos online que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de febrero, entre las 10:00 y las 12:00 horas. Se llevarán a cabo en los tres subámbitos de la comarca (las Villuercas, los Ibores y la Jara). Posteriormente, se ofrecerán tres grupos focales online, en los mismos tres sectores indicados anteriormente. Estos se realizarán los días 10, 1 y 12 de febrero, en el mismo horario que los talleres.
En las citas señaladas se tratará la situación del turismo en la región. En ellas además, los participantes tendrán la oportunidad de plantear sus propias ideas sobre qué acciones se deberían implementar en cada zona. La idea es que estas nuevas estrategias convierta a los municipios de la comarca en lugares más atractivos para el turismo y la proyección de nuevos negocios locales.
La campaña busca establecer nuevas medidas que favorezcan el emprendimiento en la zona identificando las necesidades y oportunidades que la caracterizan en la actualidad.
Para todos aquellos que participen se ofrece además una sorpresa muy especial. Además de contribuir a mejorar el turismo de sus municipios, entrarán en el sorteo de tres regalos. Podrán disfrutar de dos noches en el Parador de Guadalupe, una comida o cena para cuatro personas en la Hospedería Monasterio de Guadalupe, o una cesta de productos ecológicos de la comarca.
La participación es gratuita, pero se requiere de inscripción previa. Esta puede realizarse a través del enlace que la asociación ha compartido en sus redes sociales.
Además, se ha establecido un cuestionario particular para aquellos que no participen en la actividad. La idea es que recoger el mayor número de opiniones y a partir de ella encontrar la mejor estrategia turística.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte