'Apagar' el fuego con vino: una ruta ciclista nacional pasará por pueblos de Cáceres afectados por los incendios

El vino y el fuego son, a priori, dos elementos sin ningún nexo de unión. Sin embargo, el Movimiento Ultreya, un colectivo solidario, enfocado al ciclismo y al reconocimiento de la España rural los ha conectado gracias a una ruta en bicicleta en la que ha incluido a tres poblaciones del norte de Cáceres.

Se trata de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa, grandes afectadas por los incendios del pasado verano, junto con Hervás. El recorrido ciclista también pasará por otra población extremeña, Almendralejo.

Presentación, en Fitur

El Movimiento Ultreya, nacido en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, ha presentado en Fitur -con los alcaldes de los municipios- su edición del 2026, que se extenderá del 4 al 11 de julio. Contará con ocho etapas, que se iniciarán "en lugares característicos de las distintas Rutas del Vino de España" y terminarán "en pueblos que hayan sido castigados por los incendios de los últimos veranos".

El punto de partida, el 4 de julio, será Jerez de la Frontera y la meta, Haro, el día 11. El grupo ciclista hará paradas en Almendralejo, Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia y seguirá por Medina del Campo, San Martín de Castañeda, Tremor de Arriba en Igüeña, Lerma, San Salvador de Cantamuda, El Ciego, Olite, San Martín de Unx y Arguedas.

Visibilidad al mundo rural

Ultreya ha destacado que "esta vuelta a España se consolida como un proyecto social que vertebra la península dando visibilidad a la España despoblada a través de la cultura y el deporte".

Además, ha apuntado que, con esta nueva propuesta, cumplirá sus cuatro mecanismos de acción, que son "reconocer el potencial que ha heredado cada pueblo de su historia pasada, su patrimonio histórico, cultural o medioambiental, como salvavidas de futuro; difundir, a través de todos los mecanismos posibles, para aportar la máxima visibilidad; potenciar, con la entrega de un cheque solidario con el que poder ayudar a desarrollar los proyectos más próximos y conservar, a través de la producción de una serie documental con la que poder proyectarse como espacio que aspira a subsistir".

El mayor fuego

De esta forma, esta vuelta ciclista permitirá elaborar además una serie, en la que se mostrarán "dos realidades rurales que subsisten en la Península Ibérica: aquella que ha podido conservar, generación tras generación, el conocimiento sobre usos y manejos de la tierra en torno a la viticultura, generando una economía creciente en favor de la vida rural y la realidad de otra ruralidad que, además de sufrir un despoblamiento galopante, vio cómo el fuego reducía a cenizas parte de su patrimonio".

Más de 17.300 hectáreas se quemaron el pasado verano en el fuego que afectó a Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y otras poblaciones del norte de Cáceres, que vieron no solamente afectados sus entornos, sino que también tuvieron que ser confinados o evacuados, en el peor incendio de los últimos años en Extremadura.