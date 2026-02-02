El Ayuntamiento de Talayuela reclama una solución a los problemas con el agua potable

Talayuela se abastece con un sistema que bien podría ser el de hace 40 años. Una situación que reclama el alcalde de la localidad, Roberto Baños, que es "intolerable". Los problemas con el agua, y por el alto nivel de turbidez de este, no son nuevos.

La Diputación de Cáceres ofrece su ayuda mediante su consorcio, MásMedio, el cual abastece la localidad de 7.000 personas con dos camiones cisterna. Este es el encargado de la conducción del suministro desde el río Tiétar hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Talayuela, y desde allí, a los depósitos municipales.

Sin embargo, desde el Consistorio apuntan que la gestión del agua no está siendo acorde a lo que establece la ley. En el comunicado difundido a los medios, denuncia que "no está proporcionando los valores exigidos por el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro".

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Talayuela. / Ayuntamiento de Talayuela

Según señalan, el martes, en la última reunión mantenida con los gerentes del consorcio, el alcalde "exigió una solución urgente", algo con lo que se comprometió MásMedio con un plazo de dos semanas. Sin embargo, para el final de la semana, todo seguía prácticamente igual.

Salir de MásMedio

El descontento del Ayuntamiento se evidencia en la intención de salir del consorcio, tal y como afirma el regidor, para poder "gestionar libremente y sin ataduras desde el ayuntamiento un recurso público esencial como el agua". Hasta entonces, únicamente busca que se logre "una solución urgente, eficaz y definitiva".

Las lluvias son las causantes de este empeoramiento de la calidad del agua que llega a Talayuela. Cada vez que hay lluvia, la misma situación ocurre. MásMedio ha habilitado tres cisternas de agua para el consumo de la ciudadanía, dos a Talayuela, que se situarán en la gasolinera y en la Avenida de Santa María, y una cisterna a la pedanía de Santa María de Las Lomas, que se ubicará en el centro de la población.

Aunque no se recomienda el consumo del agua del grifo, sí recuerdan que para higiene y limpieza se puede utilizar. Desde MásMedio confirman que ya se está trabajando en solucionar el problema, testigo que recoge la Diputación para garantizar el buen abastecimiento, aunque desde el Ayuntamiento buscan el largo plazo.