Somos Cáceres cuestiona la gestión y la falta de iniciativa política de la alcaldesa de Trujillo

El Comité Local de Somos Cáceres ha cuestionado públicamente la capacidad de gestión y la falta de iniciativa política de la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, a la que acusa de inacción en los principales asuntos que afectan a la localidad.

Desde la formación política aseguran, en una nota de prensa, que Trujillo se encuentra “sin proyectos, sin impulso político y sin respuesta a los problemas reales de los vecinos”, denunciando que el actual modelo de ciudad “no funciona” y que el municipio está “completamente paralizado y sin futuro” como consecuencia, a su juicio, de la gestión del gobierno municipal del Partido Popular.

Somos Cáceres sostiene que el Ejecutivo local se caracteriza por el caos, la falta de planificación y la ausencia de proyectos, una situación que, afirman, está provocando un deterioro progresivo de la localidad “sin ofrecer soluciones eficaces a los problemas que afectan a la ciudadanía”.

En este sentido, el Comité Local considera que Trujillo necesita un cambio de rumbo, ya que, según indican, no puede continuar más tiempo bajo una gestión que “está condenando el futuro del municipio y frenando su desarrollo real”.

La formación política asegura además que el actual gobierno municipal no permite el crecimiento ni garantiza un futuro ni para quienes ya viven en la ciudad ni para quienes podrían instalarse en ella, denunciando especialmente el impacto negativo sobre la industria y el turismo, sectores clave para el desarrollo económico local.

Noticias relacionadas

Finalmente, Somos Cáceres concluye que la alcaldesa “rompe Trujillo, alimenta el desencanto y castiga a los sectores productivos”, al tiempo que reitera su compromiso de defender los intereses de los trujillanos y trujillanas.