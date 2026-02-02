La calidad ante todo: el secreto de Jamones Casa Bautista para elaborar un jamón de excelencia

Jamones Casa Bautista se ha convertido con el paso de los años en un referente en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico. La empresa, fundada en Montánchez en el año 1925 por Julio Bautista, va ya por la tercera generación familiar. Hoy es Juan Carlos Bautista, nieto de su creador, quien se mantiene al frente de la compañía. Aunque desde sus inicios ofrecen una amplia variedad de productos, tales como la paleta, el chorizo, el lomo, la patatera y el salchichón, su producto estrella es el jamón.

La calidad del producto ante todo

El valor principal de la marca es garantizar ante todo que la calidad del producto sea excelente, y es por ello que la preservan desde su origen. El proceso comienza con el cuidado de sus ejemplares de cerdo ibérico de bellota puro, al que permiten alimentarse libremente entre las encinas y los alcornoques de su dehesa montanchega.

Pero no solo ponen especial atención en este primer proceso, sino que miman cada detalle hasta la fase final de la elaboración. Con una fábrica al estilo tradicional, Juan Carlos Bautista mantiene los procesos que realizaba su abuelo en los inicios de la empresa. “Lo que nos diferencia de otras empresas es que le damos sus tiempos al jamón”, explica Juan Carlos Bautista.

Y es que, lejos de buscar de buscar masificar la producción, permiten que la carne del jamón disfrute de cada uno de los proceso de curación. Esta, dicen, es la clave para que cada pieza mantenga la calidad del producto intacta. Casa Bautista disfruta además del clima de Montánchez, que es también uno de los elementos principales para que el jamón adquiera el sabor, jugosidad, olor y textura de los que presumen los ejemplares de la empresa.

Destacan además la importancia de no limitarse a la producción de un único tipo de jamón. "Cada consumidor prefiere un tipo de carne por encima de otra, y no es el mismo jamón el que pones en Navidad que el que comes en el día a día”, explican. Y es por ello que elaboran un producto que se adapte a cada fecha y cada consumidor. Entre sus variedades incluyen jamón ibérico puro, denominación de origen de Extremadura; de bellota, de bodega, con unas curaciones de 20 a 30 meses; y de cebo campo, entre otros.

Tras superar diversas crisis, entre las que destacan la de los años 10 y la producida por la pandemia de 2020, que tambalearon especialmente la estabilidad económica de la empresa, aún se mantienen a día de hoy como una de las compañías líderes del sector. De hecho, Casa Bautista forma parte de la prestigiosa Denominación de Origen Dehesa de Extremadura desde hace más de 30 años.

A Juan Carlos Bautista, la pasión por el trabajo y la elaboración de jamón le llegó como un legado familiar. Hoy sueña con poder transmitir esos mismos valores a sus hijos y que, en sus manos, la empresa pueda continuar su trayectoria durante muchas generaciones más.