Cierre por jubilación

Jaraíz de la Vera se despide de Alimentación González tras más de 50 años: "No sé cómo había de todo en un lugar tan pequeño"

El alcalde de la localidad cacereña, Luis Miguel Núñez, destaca la importancia de Alimentación González como comercio de cercanía, que incluso ayudó a vecinos con problemas económicos, y agradece su labor

Luis Miguel Núñez, con Valentina, dueña del negocio.

Luis Miguel Núñez, con Valentina, dueña del negocio. / Luis Miguel Núñez.

Pablo Parra

Cáceres

Hay lugares que marcan a un pueblo. Locales por los que han pasado los niños de muchas generaciones. Establecimientos de toda la vida. Jaraíz de la Vera se despide de uno de estos lugares: Alimentación González, un local supermercado que echa el cierre tras más de 50 años.

A sus dueños, Valentina y Ángel, les llega la hora de disfrutar de una más que merecida jubilación. El propio alcalde de la localidad, Luis Miguel Núñez, quiso despedirse en persona de aquellas figuras que, en parte, le vieron crecer a él y a miles de niños.

El local se encuentra en la calle Crucera de Santa María, intersección con Jaime de Jaraíz y, básicamente, justo en frente de la iglesia de Santa María. "Lo conozco desde que era niño, porque pillaba de camino al colegio y cuando jugábamos en la calle lo hacíamos frente a la iglesia, por lo que era recurrente ir allí a comprar la merienda", relata el edil.

Pequeño, pero suficiente

Alimentación González es un "punto cercano para varias generaciones", "un pequeño comercio que ha formado parte del día a día de muchos jaraiceños, y siempre con buen trato y cercano", señala.

El local cuenta con apenas 25 metros cuadrados, un tamaño bastante reducido que no le limitaba en absoluto, pues "había de todo". De hecho, el alcalde aún recuerda cómo "siempre estaba todo muy bien colocado". "No sé cómo podía haber de todo en un lugar tan pequeño", cuenta. Entre sus productos estrella se encontraban la fruta y, sobre todo, "los dulces típicos".

Alimentación González.

Alimentación González. / E.P

Pero no solo sobresale en el recuerdo la calidad de los alimentos, sino la calidad de sus regentes. "Todo Jaraíz le agradecemos a ella y su familia el trabajo que han realizado durante todas estas décadas", afirma.

"Durante la pandemia estuvieron allí, y si alguien tenía problemas económicos no dudaban en dejar dinero o darles comida". La pérdida es más sentimental que económica, pues, tal y como afirma el edil, "Jaraíz converge con otros comercios", además de que, en cuanto a empleo y economía, "vamos muy bien".

Tras toda una vida al servicio de los demás, Jaraíz de la Vera pierde a su supermercado local por excelencia. A los jaraiceños solo les queda agradecer por todo y, sobre todo, desear mucha suerte en esta nueva etapa de la vida.

TEMAS

