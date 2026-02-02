La Mancomunidad Tajo Salor aprueba un presupuesto de 3,1 millones de euros

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor, con la presidencia de Carlos Caro y la asistencia de los representantes de los ayuntamientos integrantes, se reunieron en la sede de la Mancomunidad en el último pleno del año, el 11 de diciembre de 2025. Entre otros asuntos se debatieron los presupuestos para el año 2026. En relación a los presupuestos, en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de diciembre de 2025, se han publicado el estado de gastos e ingresos para 2026 de la Mancomunidad Tajo-Salor, así como los presupuestos del Centro Especial de Empleo Artes Gráficas Tajo-Salor (61.300 euros) y del Patronato de Formación y Empleo Ciconia (1.100 euros).

El presupuesto de la Mancomunidad Tajo Salor para 2026 asciende a 3.163.840,60 euros, donde la mayor inversión se destina a gastos de personal 2.373.111,31 euros y el resto entre gastos corrientes y de servicios. Los ingresos son recibidos en gran parte por transferencias de otras administraciones públicas: Junta de Extremadura y diputación de Cáceres, para el mantenimiento de los servicios (Oficina de Gestión Urbanística y Vivienda, Servicio Social de Base, Dinamización Deportiva, Gestión Cultural, Empleo y Desarrollo, Formación, Oficina de Igualdad, Arreglo de Caminos, Operador Tic, Programa de Atención a Familias y Menores, Escuelas Profesionales y otros programas temporales).

Se trata de unos presupuestos basados en los recursos con los que la Mancomunidad contará en el ejercicio 2026, estos presupuestos pretenden enumerar de manera detallada las partidas de ingresos, así como su procedencia (subvenciones, aportaciones municipales,….), y las partidas de gastos a los que van destinadas, para ello se toman como referencia los ejercicios presupuestarios 2024 y 2025, teniendo presente en la elaboración de este presupuesto, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión mancomunada. Además, estos presupuestos reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor.

Equilibrio presupuestario

El objetivo es que la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor sea una Administración bien gestionada y solvente y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2026 se caracteriza por: Mantener las previsiones de las tasas por expedición de documentos (tasa de urbanismo, tasas registro documentos administrativos, tasa por derechos de examen, ….); Aumenta las ayudas de la Junta de Extremadura a la Oficina de Igualdad; se recibe una nueva ayuda para el desarrollo del Programa de colaboración económica municipal de orientación y prospección para el desarrollo local (PCMO). Se mantienen las ayudas de la Diputación de Cáceres (Operador TIC, Oficina de Vivienda,…); Se recibe también nuevas ayudas de la Diputación de Cáceres (Gestora Cultural y para gastos de funcionamiento) y se refleja el 100% de las ayudas a las Escuelas Profesionales; En este ejercicio, se incluye la subvención recibida para el desarrollo del Aula Mentor, así como la subvenciones para la realización de los cursos de formación para desempleados.

Las aportaciones de los municipios a los distintos convenios y servicios para el año 2026 disminuyen en algunos casos, por los siguientes motivos: Subvención para la financiación de la Gestora Cultural; Subvención para la financiación de la Agente de Empleo y Desarrollo Local; Financiación de la Coordinadora de Formación a través del proyecto de formación y empleo, Escala. Igualmente, y debido a la equiparación salarial de los trabajadores de la Mancomunidad, algunas partidas correspondientes a las aportaciones de los municipios se benefician de un incremento como es el caso del Servicio Social de Base, de la Oficina técnica de urbanismo y del servicio de Dinamización deportiva, entre otros. A todo ello se suma el reconocimiento de la antigüedad a los trabajadores municipales; y la realización y organización de los eventos que realiza la Mancomunidad (Día de la Tenca, Día de Discapacidad).